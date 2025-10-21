КЗП: Вендинг машините ще работят само с евро през януари

Вендинг машините ще работят само с евро през януари, съобщи експертът от Комисията за защита на потребителите (КЗП) Реджеб Мюмюн по време на информационна среща в Момчилград, организирана от Комисията като част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Той поясни, че на тях цените ще бъдат изписвани в лева и в евро.

Етикетите за двойното обозначаване трябва да са в левове и в евро с еднакви по големина шрифт и цвят. Превалутирането трябва да става по официалния курс, добави Реджеб.

До 8 август 2026 г. търговците трябва да обозначават стоките и услугите в двете валути. Според него януари ще е малко по-труден, защото ще бъдат в обращение и левове, и евро, а търговците трябва да връщат рестото в евро. Допуска се търговецът да връща левове, ако няма достатъчно наличност в касата, обясни той.

Относно безиностанциите Реджеб каза, че на колонките няма как да бъдат изписвани цените в двете валути, но това ще става вътре в търговските обекти.