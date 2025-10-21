Радев ще връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на д-р Инго-Ендрик Ланкау

На 22 октомври президентът Румен Радев ще връчи орден „Мадарски конник" първа степен на почетния консул на Република България във федерална провинция Хесен, Федерална република Германия д-р Инго-Ендрик Ланкау. Отличието се връчва за неговите особено големи заслуги за укрепването и развитието на отношенията между България и провинция Хесен в сферата на образованието, културата и науката. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.
Тържествената церемония ще се състои в Гербовата зала на президентската институция от 11.00 часа.