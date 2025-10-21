Радев ще връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на д-р Инго-Ендрик Ланкау

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 22 октомври президентът Румен Радев ще връчи орден „Мадарски конник" първа степен на почетния консул на Република България във федерална провинция Хесен, Федерална република Германия д-р Инго-Ендрик Ланкау. Отличието се връчва за неговите особено големи заслуги за укрепването и развитието на отношенията между България и провинция Хесен в сферата на образованието, културата и науката. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Тържествената церемония ще се състои в Гербовата зала на президентската институция от 11.00 часа.