Радев ще връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на д-р Инго-Ендрик Ланкау

Президентът Румен Радев Снимка: Георги Палейков

На 22 октомври президентът Румен Радев ще връчи орден „Мадарски конник" първа степен на почетния консул на Република България във федерална провинция Хесен, Федерална република Германия д-р Инго-Ендрик Ланкау. Отличието се връчва за неговите особено големи заслуги за укрепването и развитието на отношенията между България и провинция Хесен в сферата на образованието, културата и науката. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Тържествената церемония ще се състои в Гербовата зала на президентската институция от 11.00 часа.

Президентът Румен Радев

