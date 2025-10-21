Вижте какво реши правителството днес

Одобрено е становище на Министерския съвет по конституционно дело № 9 от 2025 г.

Превителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 9 от 2025 г., образувано по искане на 58 народни представители от 51-ия парламент за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на председател на Комисията за защита на личните данни, прието от Народното събрание на 9 май 2025 г. В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че искането е неоснователно и следва да се отхвърли.

Одобрено е увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк"

Министерският съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк" АД да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 939 900 лв. за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс" за 2025 г.

Средствата са предоставени от бюджета на Министерство на иновациите и растежа. Българският суперкомпютър Discoverer е първият по рода си в Източна Европа с производителност от порядъка на петафлопс и беше надграден през настоящата годината.

С тях ще се осигури необходимата поддръжка и ползването в цялост на потенциала на Суперкомпютъра. Главната му цел е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Открит е за потребители от публичния и от частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения.

Агенцията за ядрено регулиране, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и Регионалната здравна инспекция Силистра обявяват стипендиантски позиции

Правителството прие Списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г.

Стипендиантската програма в държавната администрация е регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат необходими кадри още преди да са придобили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа по служебно правоотношение.

Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв., а срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.

През 2026 г. стипендиантски места ще обявят Агенцията за ядрено регулиране за специалностите „топлоенергетика и ядрена енергетика" и „ядрена техника и ядрена енергетика", Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и Регионалната здравна инспекция - Силистра за специалностите „фармация", „медицина" и „обществено здраве и здравен мениджмънт".

Променя се административната годишна такса за контрол, дължима от електронните съобщителни предприятия

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

Коригирана е такса контрол, дължима от предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги, за да се постигне съответствие между размера на дължимите такси и административните разходи на комисията, както предвижда ЗЕС.

С промените се осигурява и привеждане на тарифата в съответствие със Закона за въвеждане на еврото и превалутиране на таксите от левове в евро.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството предостави на община Бургас безвъзмездно право на строеж върху имот - публична собственост. Теренът се намира в гр. Бургас и обхваща акватория от Черно море след бреговата ивица, предназначена за пристанище. С инвестицията общината ще изгради защитена лодкостоянка с обща площ от 25 757 кв. м, разположена в дъното на Бургаския залив. Мястото, предвидено за строителството, не включва пясъчни дюни, не попада в защитени територии или в зони от „Натура 2000".

Правителството даде разрешение за промяна на статута на част от имот, представляващ сгради, като ги обяви за частна държавна собственост и даде съгласието си те да бъдат премахнати. Имотите се намират на територията на с. Волуяк, област София. Това ще позволи реализацията на проекти „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София - Волуяк" и „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - Сръбска граница: участък Волуяк - Драгоман".

По решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост на територията на област Търговище за изграждане на близо 12 км от АМ „Хемус" от км 299+000 до км 310+940. Те се намират в землищата на село Съединение и село Макариополско, община Търговище. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура". Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителство обявява част от имот - публична държавна собственост за имот — частна държавна собственост и дава съгласие за премахването му. Той представлява две сгради — физкултурен салон и топла връзка към него, намиращи се в двора на Професионална гимназия по високи технологии „Александър Степанович Попов" в гр. София. Имотът е с предоставени права за управление на Министерството на образованието и науката за нуждите на учебното заведение. Сградите ще бъдат премахнати от училището за негова сметка поради силно повредената им конструкция и икономически нецелесъобразното им възстановяване и усилване. Предвижда се на тяхно място да бъде изграден нов физкултурен салон по Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони" на „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г."

Община Свиленград получава собствеността върху поземлен имот - частна държавна собственост за изграждане на нова улица (алея). Той е с площ 7011 кв. м. и се намира в местност „Ахталъка". Чрез благоустройствените дейности ще се подобри общественият достъп до парковата територия. Съгласно правителственото решение при нереализиране на предвидения обект до пет години от придобиването на имота местната администрация ще трябва да го прехвърли на държавата. Областният управител на Хасково трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотът се прехвърля на общината.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2025 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2025 г. в размер на 176 250 лв.

Средствата са за изплащане на дължими обезщетения на предходния състав на Комисията за финансов надзор, в съответствие с действащото законодателство. С това ще бъде гарантирано законосъобразното приключване на правоотношенията с предишните членове на изборния състав на Комисията за финансов надзор и спазване на финансовата дисциплина.

Финансовият ресурс ще се осигури за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.

Кабинетът одобри също допълнителни разходи за персонал по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията. Средствата са необходими за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на двама членове с прекратен мандат.

Допълнен е списъкът на допустимите стоки по ЗОП, търгувани на стоковите борси чрез процедура на договаряне без обявление

Със свое постановление Министерският съвет допълни Списъка на допустимите стоки по ЗОП, търгувани на стоковите борси чрез процедура на договаряне без обявление. Това става с приетите промени в Постановление № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.

Списъкът е допълнен със стоки от основна и спешна необходимост, породена от лошите метрологични условия през настоящата година, които оказаха неблагоприятно въздействие върху реколтата от редица производства, възникналата водна криза в някои райони на страната, както и с оглед специфичните нужди и цели, които могат да бъдат постигнати и удовлетворени е добавените стоки.

Включването на суровини и материали в Списъка предоставя възможност за тяхното закупуване чрез утвърден пазарен механизъм, какъвто е стоковата борса. Участието в борсовата търговия е открито за неограничен кръг регистрирани лица при равнопоставени условия, като пазарната динамика осигурява прозрачност и реално състезание между доставчиците. Доставките се извършват по правилата на съответната борса, на която се търгува конкретната стока. По този начин се създават предпоставки за по-бързо и ефективно снабдяване с необходимите стоки, намаляване на административната тежест върху възложителите и едновременно с това гарантиране на оптимално разходване на публичните средства.

За ратификация е предложена спогодба между България и Малта за избягване на двойно данъчно облагане

Министерският съвет одобри и предложи на Народното събрание да ратифицира със закон подписаната на 10 декември 2024 г. Спогодба между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане. Ратифицирането на Спогодбата е необходима предпоставка за влизането й в сила.

Сключването на новата Спогодба е обусловено от настъпилите съществени промени в социално-икономическите условия в България, както и развитието на българското данъчно законодателство след подписването на сега действащата Спогодба между Народна република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите, подписана в София на 23 юли 1986 г., която ще бъде отменена.

Друг съществен фактор за сключването на новата Спогодба са последните развития в областта на международното данъчно облагане, инициирани от правителствата на Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), с оглед противодействие на механизмите за избягване на корпоративното данъчно облагане. Новите стандарти и насоки в тази област са материализирани в Плана BEPS относно прилагане на мерки срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби на ОИСР и целят да запълнят празнотите и несъответствията в националните законодателства на държавите, създаващи условия за заобикаляне на данъчното облагане.

Данъчните правила, възприети в Спогодбата, са съобразени с действащото българско данъчно законодателство и съвременните принципи и развития в сферата на международното данъчно облагане.

С ратификацията и влизането в сила на новата Спогодба ще бъдат въведени по-ясни, балансирани и справедливи данъчни правила. Това от своя страна ще допринесе за задълбочаване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество между двете държави.

Правителството предложи на Народното събрание да ратифицира две споразумения за автоматичен обмен на информация

Министерският съвет одобри и предложи на Народното събрание да ратифицира със закон Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация съгласно Рамката за предоставяне на информация за криптоактиви и Допълнението към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, подписаните на 26 ноември 2024 г. в гр. Асунсион, Парагвай.

Двата документа са разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за прилагане на новия стандарт за предоставяне на информация за криптоактиви (CARF) и промените в Общия стандарт за предоставяне на информация (CRS), предвидени в Международните стандарти за автоматичен обмен на информация по данъчни въпроси - Рамка за предоставяне на информация за криптоактиви и изменение на Общия стандарт за предоставяне на информация от 2023 г.

Те представляват правна рамка за практическото осъществяване на обмена между присъединените юрисдикции съгласно новите глобални правила. Двата документа са взаимосвързани, като целта е да се повиши данъчната прозрачност по отношение на криптоактивите и електронните пари.

Ратифицирането и влизането в сила по отношение на българския компетентен орган на Многостранното споразумение относно CARF и на Допълнението към Многостранното споразумение относно CRS ще позволи обмен на информация и с партньорски юрисдикции извън Европейския съюз. Въз основа на тези споразумения страната ни ще получава изключително важна информация, която е от съществено значение за определянето на данъчните задължения на български местни лица и бизнеси за доходи и активи, които притежават в чужбина.

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 19 и 20 септември 2025 г. в Копенхаген, Дания.

Министрите и управителите на централните банки дискутираха подходите при опростяването на финансовите регулации.

Съветът обсъди националните структурни реформи в различни области на икономиката и обществения живот за укрепване на производителността и устойчивостта.

В центъра на дискусиите бяха и икономическите ефекти на геополитиката върху Европа. Бяха разгледани различни сценарии за развитието на световната икономика и геополитика.

С изменения в нормативни актове се усъвършенстват и прецизират такси и процедури на МВнР и задграничните представителства на България в чужбина

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

С акта се извършват промени в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Основна част от тях са от техническо естество, свързани с представяне на стойности в евро, съгласно разпоредбите на чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Заличава се и размерът на таксата за виза за краткосрочно пребиваване, като се прави препращане към разпоредбите на Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (OB L 243,15.09.2009 г., стр. 1), с който на общностно ниво, се определя таксата за визи за краткосрочно пребиваване, която е единна за всички държави членки на Шенгенското пространство.

В Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз се регламентира правно основание за предоставяне на право на достъп до данни от Националната визова информационна система на Република България на оправомощени служители в дирекция „Консулски отношения", Министерство на външните работи, за целите на съгласуване на постъпили искания за издаване на временни документи за пътуване на ЕС.

Прецизират се разпоредби на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, като се ускорява процесът по взимане на решения за издаване на многократни визи за краткосрочно пребиваване с валидност над 1 година.

Правителството одобри позициите и състава на българската делегация на 43-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО

Министерският съвет одобри със свое Решение позициите и състава на правителствената делегация на Република България, която ще вземе участие в 43-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО от 30 октомври до 13 ноември 2025 г. в гр. Самарканд, Узбекистан.

Очаква се по време на сесията да бъдат приети Програмата и бюджетът на Организацията за периода 2026-2029 г. и да бъдат проведени избори за нов генерален директор на ЮНЕСКО.

Създава се Национален механизъм за координация и контрол на прилагането на правото от Шенген

Министерският съвет одобри проект на Решение за създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.

С проекта на РМС се създава Национален механизъм, който осъществява постоянен мониторинг на ефективното, ефикасното и правилното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Република България. Детайлно са разписани неговите структура, участници, задачи и начин на действие.

Националният механизъм включва ръководни представители на политическо ниво от всички институции, ангажирани с прилагането на шенгенското законодателство.

Сред основните задачи на Националния механизъм са решаване на въпроси от координационен характер, набелязване на последващи мерки и дейности в изпълнение на констатациите и препоръките в докладите от оценките по Шенген, укрепване на административния капацитет на България за пълноценно участие в шенгенското сътрудничество и други.

Националният механизъм се ръководи от национален координатор по Шенген, като тази функция се изпълнява от заместник-министъра на вътрешните работи, отговарящ за въпросите на ЕС.

При изпълнението на възложените му задачи Националният механизъм се подпомага от шест работни групи по отделните области на оценка по Шенген, ръководени от структура на МВР или ведомство, които имат водещата роля в прилагането на съответната форма на шенгенско сътрудничество.

Създаването на Национален механизъм ще осигури последователност и приемственост в осъществяването на постоянна координация в прилагането на достиженията на правото от Шенген в България.

Одобрено е изменение на програмите по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция"

Министерският съвет прие Решение, с което одобри изменение на програмите на Република България по Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция".

С Решение на Министерския съвет № 196 от 11 април 2019 г. Министерството на вътрешните работи е определено за водещо ведомство за разработване на програмите на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция" за периода 2021-2027 г.

Одобряването на изменение на програмите по посочения фонд и инструмент на Европейския съюз ще позволи осигуряването на допълнително финансиране в размер на над 152 милиона евро за изпълнение на политиките на национално ниво в областта на граничния контрол и наблюдение и убежището и миграцията.

Одобрен е проект на меморандум за разбирателство с Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпленията.

Меморандумът има общ характер и има за цел да създаде рамка за сътрудничество между страните в областта на киберсигурността и предотвратяването, разкриването, разследването и борбата с киберпрестъпността и високотехнологичната престъпност при спазване на приложимото в двете страни законодателство.

Предвижда се сътрудничество, обмен на информация и опит, политики и модели за управление на киберсигурността, защита на критичната инфраструктура, съвместни цифрови и технически разследвания, включително взаимна помощ при проследяване, събиране, съхраняване и анализиране на електронни доказателства в съответствие с националното законодателство на двете страни.

Компетентният орган за прилагане на меморандума от българска страна е Министерството на вътрешните работи.

Одобрени са допълнителни разходи във връзка с дейности по овладяване на бедствени положения

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 90 669 706 лв. за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти.

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на разходите по бюджета на Министерството на енергетиката

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г. Промяната касае увеличаване с 300 хил. лв. на разходите по бюджетен показател „Персонал" за сметка на намаление на тези по показател „Издръжка".

С Постановление на Министерския съвет от 4 юли 2025 г. е приет нов Устройствен правилник на Министерството на енергетиката. Създадена е самостоятелна дирекция „Изпълнение на енергийни проекти", чиито функции са свързани с управлението и изпълнението на програми и проекти в областта на енергетиката, финансирани от различни източници. Министерството е отговорно за изпълнението на програми и управлението на средства за инвестиции в областта на енергетиката на значителна стойност и от стратегическо значение за страната. Всички те са обвързани с времеви ограничения за усвояване на ресурса и изпълнение на дейностите, което налага мобилизирането на голям брой експерти едновременно. МЕ не разполагаше с обособена дирекция, на която да бъде възложено изпълнението на функциите по изпълнение на НПВУ, Модернизационния фонд, Европейския социален фонд и други програми и проекти. В тази връзка е увеличена щатната численост на администрацията с 18 щатни бройки, реализирана чрез намаляване на щатната

численост на персонала на други администрации.

В резултат на структурните промени са изплатени и продължава изплащането на обезщетения по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Направеният анализ на изпълнението на бюджетните разходи на министерството

сочи, че се очаква икономия на средства за издръжка и недостиг на средства за персонал.

Делът на хората над 65 г. в България продължава да се увеличава, показва отчетът на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора

Една от най-значимите демографски тенденции в България - застаряването на населението, продължава да се задълбочава. Това показват данните в Отчета за 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.), който правителството прие.

В края на 2024 година лицата на 65 и повече навършени години са 1 544 245, или 24% от населението на страната. В сравнение с 2023 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта, а в сравнение с 2011 г. - с 5.1 процентни пункта.

Изпълнението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) има за цел да създаде възможности за пълноценното им участие в социално-икономическото развитие на обществото. Мерките са групирани в четири направления - заетост, социално участие, самостоятелност и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.

За изпълнението им са предвидени програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране, осигуряване на професионално обучение за тях, подобряване на условията на труд, насърчаване на ученето през целия живот и др. Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания и др.

Правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ в подкрепа на семействата на загиналите, вследствие на природните бедствия в област Бургас

Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 03 и 04 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за участие в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се проведе на 17 октомври 2025 г. в Люксембург.

По време на форума министрите ще одобрят проекта на заключения на Съвета относно насилието над жени и домашното насилие и заключенията относно социалното приобщаване на хората с увреждания посредством насърчаване на независим живот. Република България ще подкрепи инициативата на Унгария за обявяване на 17 юни за Европейски ден на жестомимичните езици.

Министерският съвет одобри позиция и даде съгласие България да участва по дело С-458/25 пред Съда на Европейския съюз

Правителството одобри позиция на Република България по преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз по дело С-458/25, Onderwijsgroep Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Kempen, пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Белгия.

Поставеният въпрос касае дали е допустимо налагането на наказание „имуществена санкция" на частноправни юридически лица, предоставящи субсидирано свободно образование.

Позицията на Република България по цитираното дело, е че не се допуска изключение от налагането на наказание „имуществена санкция" на частноправно юридическо лице, предоставящо субсидирано свободно образование, при засягане правата на категория субекти на данни, ползваща се със завишено ниво на защита. При налагането на санкцията се отчитат всички факти и обстоятелства по конкретния случай, както и утежняващите и смекчаващи фактори, включително и преимуществото на правата на субектите на данни, ползващи се със завишена защита, над легитимните интереси на дадени администратори на лични данни.

Република България има възможността посредством поддържаните от нея тези да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване и еднакво и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Таксите в системата на образованието вече и в евро

Таксите, които се събират системата на предучилищното и училищното образование се обявяват както в лева, така и в евро, реши Министерският съвет. Няма промяна в цените на вече съществуващите услуги, определени в Тарифата на МС. В документа са описани различните видове административни такси в системата - вписване на частна детска градина или училище в Регистъра на институциите в системата на образованието, обучение на граждани от трети държави над задължителната училищна възраст, оценяване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за предучилищното и училищното образование и др.

Двойното обозначаване на размерите на тарифите е свързано с изпълнението на Закона за въвеждане на еврото, който предвижда цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребителите, да са обявени с двете валути.

Във връзка промените в Закона за професионалното образование и обучение в Тарифата за таксите се регламентират и условията за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене. Измененията в подзаконовия нормативен целят синхронизиране на нормативната уредба и нямат връзка с приемането на еврото.

Съгласно приетия от Народното събрание Закон за професионалното образование и обучение за разходи по установяване, документиране, оценяване и признаване на професионалния опит, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация в държавните и общинските институции, се заплащат такси. Те могат да бъдат за валидиране на единица резултат от ученето, на квалификация по част от професия и на степен на професионална квалификация.

За последните две възможности и до момента желаещите да валидират професионалните си умения заплащаха, такси, на базата: на реално направените разходи, но нямаше единен стандарт. Чрез въвеждането на такъв ще се даде възможност за достъп до процедурата на широк кръг хора, които желаят да валидират своята професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене.

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалния Съвет по образование на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета по образование на ЕС в Хернинг, Дания. Тематичният фокус на срещата беше приемането на Декларацията от Хернинг за европейските приоритети в професионалното образование и обучение с хоризонт 2030 година. Позицията на нашата страна беше представена от началника на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова.

По темата „Създаване на бъдещата рамка за европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение, включително инструменти и механизми за укрепване на мобилността за ученици (студенти) и чиракуващи" министрите се обединиха около идеята, че Декларацията от Хернинг е обещаваща рамка за образователните политики и че по-доброто професионално образование и обучение ще направи Европа по-силна.

България изрази подкрепа и сподели, че повечето от посочените в документа приоритети вече намират отражение в националните политики и в нормативните промени в страната ни.

Министерският съвет отпусна над 6 млн. лв. за национални програми в образованието

Министерският съвет отпусна 6 391 488 лв. за осигуряване на дейности по осем национални програми за развитие на образованието.

Средства за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата получават 173 общински детски градини и 117 общински училища по НП „Безопасност на движението по пътищата". Подкрепата по тази програма е в размер на 714 633 лв.

Финансиране от 464 010 лв. се отпуска на 26 общински образователни институции за създаване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания и хора със затруднени двигателни възможности. Средствата са по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда".

За надграждане на умения за справяне с агресията и развитие на емоционалната интелигентност и емпатията, както и безопасно използване на информационните технологии се дават 18 500 лв. по НП „Без агресия за сигурна образователна среда".

По НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" 671 784 лв. се разпределят между 144 общински образователни институции. Подкрепата е за внедряване на иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес и осигуряване на възможности за съвместна работа от разстояние и в хибридна среда, вкл. и чрез използване на изкуствен интелект.

Средства в размер на 450 240 лв. се предоставят по одобрени проекти на 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки за модернизиране на материално-техническата база по НП „Професионално образование и обучение" .

По Национална програма „Без свободен час" финансирането е в размер на 3 138 734 лв. за 879 общински училища и детски градини за възстановяване разходи за възнаграждения на заместващи учители от октомври 2024 г. до края на месец юни тази година.

За изграждане на позитивна образователна среда в детските градини се отпускат 726 373 лв. на 171 общински градини по НП „Хубаво е в детската градина".

По НП „Умения на фокус" с общо 207 214 лв. се финансират 117 общински училища и детски градини за обучения по „Финансова грамотност" и изграждане на „Позитивни нагласи" чрез териториално разширяване и надграждане прилагането на установени и успешни педагогически практики.

Правителството одобри доклада от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 22 - 23 септември 2025 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът проведе първи политически дебат по предложението за Регламент относно определяне на условията за предоставяне на подкрепата от Съюза в областта на рибарството за периода 2028 - 2034 г. Някои министри приветстваха опростяването и гъвкавостта на предложената рамка, но същевременно мнозинството държави членки изразиха загриженост относно ограничената сума, предназначена за политиката в периода 2028-2034 г. Като цяло Съветът подчерта необходимостта от политика, ориентирана към бъдещето, снабдена с правилните инструменти и стимули за сектора на рибарството, за да се справи успешно с предизвикателствата на днешния и утрешния ден.

В областта на земеделието Комисията представи пакет от законодателни предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) в периода след 2027 г., в контекста на предложението за бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР), след което министрите проведоха първи ориентационен политически дебат, споделяйки първоначалните си позиции относно параметрите на бъдещата ОСП.

Европейският комисар по земеделие и храни г-н Кристоф Хансен изтъкна, че всички разбират политическата конюнктура, на чийто фон се разгръща дебатът за бъдещата МФР, като по-специално посочи новите приоритети в областта на отбраната и сигурността, гарантиране и подобряване на конкурентоспособността на ЕС, осигуряване на по-голяма гъвкавост и ефективност.

Редица делегации, включително България призоваха за отделна и независима ОСП, основаваща се на два стълба, разполагаща с адекватен и отделен бюджет, така че политиката да може да постигне своите цели в областта на продоволствената сигурност, околната среда и конкурентоспособността. Мнозинството министри на земеделието изтъкнаха, че финансирането за земеделие, предвидено в предложението на Комисията, не е достатъчно, а някои от делегациите изразиха загриженост относно сложността на предложените правила. Част от държавите членки се фокусираха върху положителните елементи на предложенията, като например по-висока степен на гъвкавост, опростяване, обновяване на поколенията и заплащане за национални изисквания, надхвърлящи европейските изисквания.

Европейската комисия представи актуална информация относно свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. Съветът подчерта, че диверсификацията на търговията и отварянето на нови пазари са от решаващо значение за селскостопанския сектор на Съюза. Дискусиите се фокусираха главно върху последиците от търговските споразумения с Меркосур, Мексико, САЩ, Украйна и Индонезия върху агрохранителния сектор, включително свързаните с тях защитни мерки за чувствителни сектори. Обсъдени бяха и търговските отношения с Китай.

Проф. д-р Йорданка Узунова е предложена за удостояване с орден „Св. св. Кирил и Методий" - огърлие

Министерският съвет реши да предложи за награждаване проф. д-р Йорданка Узунова с орден „Св. св. Кирил и Методий" - огърлие за особено значимия й принос за развитието на медицинската наука и практика в Република България.

Проф. д-р Йорданка Узунова е родена на 29 юни 1950 г. в Ловеч. Завършва специалност „Медицина" в Медицинска академия - София през 1974 г., а през 1980 г. придобива специалност „Урология". По-късно защитава дисертация и през 1996 г. е избрана за доцент в Катедра по урология към Медицински университет - София. През 2003 г. завършва магистратура по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт", а през 2004 г. - магистратура по специалност „Финанси". През 2009 г. получава научно звание „професор". Има два мандата като заместник декан на Медицински факултет на Медицински университет София от 2008 г. През 2014 г. по нейна инициатива беше възстановена Клиниката по урология в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ", в която беше включена специфична дейност по андрология.

Проф. Узунова е посветила усилията си на преподавателската и лечебно- диагностичната дейност в областта на урологията и андрологията. Фокус на научните й разработки са пластичните операции при хидронефрози, заболявания на мъжките полови органи и свързаните с тях фертилитетни проблеми. Въвежда нова оперативна методика за провеждане на емболизация на вена тестикуларис синистри при нарушение на спермалните показатели. Участва в разработването на научни проекти към Медицински университет - София като водещ автор и научен ръководител на докторант. Има 6 признати рационализации в областта на урологията.

Тя е уважаван преподавател на студенти по медицина и специализанти. Участвала е в изпитни комисии, включително за държавен изпит и за придобиване на специалност. Многократно е била рецензент на дисертационни трудове.

Автор е на 186 научни публикации в български и чуждестранни списания и съавтор в 8 учебника и помагала за студенти и специализанти. Участвала е в повече от 140 конгреса, симпозиума и конференции по урология.

Одобрен е проект на споразумение с Турция в областите на здравеопазването и медицинските науки

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция в областите на здравеопазването и медицинските науки, като основа за водене на преговори.

Споразумението предвижда сътрудничество и обмяна на опит между двете страни в областите на здравеопазването и медицинските науки, в т.ч. общественото здраве, болничното управление, лекарствените продукти и др., с акцент върху споделяне на знания и опит при спешни случаи и бедствия.

С влизането му в сила се прекратява действието на Протокола за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на Република България и правителството на Република Турция за периода 1994-1996 г.

Сътрудничеството при изпълнение на Споразумението ще се осъществява в съответствие с предвидените бюджетни средства на всяка една от държавите.

Одобрена е помощ по линия на програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 на Министерския съвет от 2023 г. и Решение № 115 и 201 на Министерския от 2025 г., съгласно списък № 27 и проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2025 г.

Плащанията са верифицирани за периодите от 01.09.2024 г. до 30.09.2024 г., 01.10.2024 г. до 31.10.2024 г. съгласно списък № 27, ведно с преразгледани проектни предложения за периода от 01.08.2024 г. до 31.08.2024 г. по списък № 26, одобрен с Решение № 313 на Министерския съвет от 2025 г.

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 3 769 266 лв. с ДДС, съгласно приложения Списък № 27, неразделна част от Решението на Министерския съвет.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г.

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г.

С акта на правителството се осигурява допълнителен финансов ресурс в размер на 74 083 516 лв. по бюджетите на Националната агенция за приходите и на Агенция „Митници" за ведомствени разходи, капиталови разходи за стратегически инвестиционни проекти и за проекти и дейности в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии, които са с изключителна важност и с висок приоритет за двете приходни администрации. Средствата се осигуряват от бюджета на администрацията на Министерството на финансите за 2025 г. и на ИА „Одит на средствата от ЕС" за 2025 г. за сметка на очаквана икономия.

По този начин ще се обезпечи изпълнението на дейностите по приходните и контролните функции на Националната агенция за приходите и на Агенция „Митници" по Националния план за въвеждане на еврото в Република България, и функциите и задачите, осигуряващи държавната фискална политика, контрола върху стоки и товари, преминаващи държавната граница за предотвратяване на събития и стоки, застрашаващи сигурността и безопасността на гражданите и имуществото на страната ни и Европейския съюз.

С постановлението по бюджета на МФ се увеличава максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г„ с 10 734 040 лв. Увеличението е свързано с проекти и дейности в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии, които са с изключителна важност и с висок приоритет за Националната агенция за приходите и дейности по охрана на граничните контролно-пропускателни пунктове по бюджета на Агенция „Митници".

Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г. и това не води до въздействие върху държавния бюджет.

Одобрено е изменение на споразумението с Виетнам за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Министерският съвет одобри Споразумение за изменение и допълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти, подписано в гр. София на 7 юли 2010 г. (утвърдено с Решение № 710 от 1 октомври 2010 г. на Министерския съвет. В сила от 20 декември 2010 г., обн., ДВ, бр. 1 от 2011 г.).

С подписването на Споразумението ще отпадне изискването за входна виза за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти, акредитирани в една от договарящите се страни, и членовете на техните семейства.

През месец август 2025 г. Виетнам въведе едностранно безвизов режим за краткосрочни пътувания с цел туризъм за граждани на България и още 11 държави - членки на Европейския съюз.

Социалистическа република Виетнам е важен партньор на страната ни в Азиатско-тихоокеанския регион, с който ни свързват дългогодишни отношения на традиционно приятелство, взаимно уважение и многоаспектно секторно сътрудничество. Страната е важен партньор и на ЕС и е държавата в Югоизточна Азия, с която Съюзът има най-голям брой сключени споразумения. Работи се за издигане на отношенията EC-Виетнам до най-високото ниво - всеобхватно стратегическо партньорство.

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Европейския съвет на

23-24 октомври 2025 г.

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в периода 23-24 октомври 2025 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Лидерите на държавите-членки на ЕС ще обменят мнения по следните теми: Украйна; Близък изток; Сигурност и отбрана, Конкурентоспособност и двоен преход; Жилищна политика на ЕС и Миграция.

Европейският съвет ще проведе дискусия по темата за финансиране на ЕС за Украйна чрез използването на замразени руски активи. По конкурентоспособност и двоен преход ще бъде поставен фокус върху намаляването на административната тежест, климатичните цели и дигиталния суверенитет. По жилищната политика, лидерите ще предоставят насоки на ЕК с оглед на очаквания План за достъпен жилищен фонд на ЕС. Очаква се лидерите да направят преглед на дейностите на ниво ЕС по линия на миграцията.

По време на заседанието на Европейския съвет ще проведе Среща на върха на държавите от еврозоната в приобщаващ формат.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 и 28 октомври 2025 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

Министрите ще обсъдят състоянието на пазара, по-специално вследствие на нашествието в Украйна. През последните месеци пазарите на основните селскостопански продукти в страната са относително стабилни. Цените на повечето зърнени и маслодайни култури, с изключение на пшеницата, остават над нивата отпреди една година. Продължават да се внасят сравнително големи количества яйца и пчелен мед от Украйна, но доставките бележат намаление на годишна база.

Екстремалното засушаване през летните месеци доведе до увеличаване на дела на изсъхналите посеви царевица и до значително редуциране на добивите от слънчоглед. Широкият териториален обхват на щетите и значителният спад в добивите от царевица и слънчоглед застрашават икономическата стабилност на хиляди земеделски производители, както и продоволствената сигурност на страната. Страната ни изпрати на Европейската комисия анализ и отправи призив за предприемане на спешни мерки и активиране на Селскостопанския резерв.

По отношение на зелената архитектура в предложенията за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2027 г., страната ни счита, че екологичните изисквания следва да са съчетани с възможности за повишаване на конкурентоспособността на европейските фермери и запазването на продоволствената сигурност. От съществено значение е екологичните изисквания да са изпълними при извършването на обичайната земеделска дейност и да не възпрепятстват стандартните земеделски практики. Екологичните критерии към нашите фермери трябва да са ясни, изпълними и разбираеми.

Правителството одобри позиция на страната по дело пред Съда на Европейския съюз

Министерският съвет прие днес протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело С-364/25, Катачев пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Софийския районен съд.

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуване на разпоредби от Договора за Европейския съюз и Решение на Комисията от 13 декември 2006 година за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

Република България поддържа недопустимост на запитването, както и съобразно правния си интерес привежда аргументи и предлага отговор на въпросите, с които запитващата юрисдикция по същество търси произнасяне относно съвместимостта с правото на Съюза на национална уредба относно института на командироване на съдии.

С участието си по дело С-364/25, Катачев пред Съда на Европейския съюз Република България има възможността посредством поддържаните от нея тези да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Одобрено е изменение на ПМС №59 от 2025 г.

Със свое постановление правителството измени ПМС №59 от 2025 г. за определяне на правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

С направените промени се дава възможност да се ускорят плащанията по Инвестиционната програма за изпълнение на проекти, като „Българската банка за развитие" АД ще разплаща по-рано, преди изчерпването на ресурса от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Така проектите ще се разплащат и чрез ББР, и чрез МРРБ, при условията и реда на ПМС № 59/2025 г.

В допълнение - по реда на чл. 3, ал. 7 от ПМС № 59/2025 г. се предвижда чрез ББР през 2025 г. да се предоставят само авансови плащания по сключени споразумения между МРРБ и кметовете на общини.

Това ще гарантира спазването на установените фискални правила и ограничения, заложени в Закона за публичните финанси, в т.ч. Маастрихтските критерии за дефицит и дълг, и намаляване на риска от увеличение на разходи, които биха довели до нарастване на бюджетния дефицит на начислена основа за 2025 г.

Одобрен е меморандум за разбирателство с Виетнам за дигитално сътрудничество

Правителството одобри Меморандум за разбирателство между Министерство на електронното управление на Република България и Министерство на науката и технологиите на Социалистическа Република Виетнам за дигитално сътрудничество.

Сред основните цели на документа се открояват насърчаването на иновациите, обменът на добри практики и съвместното участие в проекти и програми от взаимен интерес в областта на цифровизацията. Меморандумът очертава стремежа на двете страни към укрепване, насърчаване и развитие на подкрепата за електронното управление и цифровизацията на публичните услуги, цифровите иновации за бизнеса, киберсигурността, изкуствения интелект (ИИ), научноизследователската и развойна дейност, уменията и образованието.

Сключването на Меморандум за разбирателство между Министерство на електронното управление на Република България и Министерство на науката и технологиите на Социалистическа Република Виетнам за дигитално сътрудничество ще има положително влияние за България и ще насърчи обмена на добри практики, трансфера на технологии, съвместното развитие на иновации и повишаването на административния капацитет в областта на цифровата трансформация.

Одобрен е законопроект за промени в Закона за специалните разузнавателни средства

Министерският съвет одобри законопроект за Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.

С предложеното изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства се цели в националното законодателство да се регламентират редът и условията за извършване на трансграничното наблюдение от територията на Република България на територията на друга държава, както за случаите на предварително дадено разрешение на чужд компетентен орган, така и за спешните случаи на преминаване на границата на друга държава; легитимните органи, които имат право да искат продължаване на трансгранично наблюдение на територията на друга държава в зависимост от това дали наблюдението продължава на територията на държава, която е страна по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (OB, L 239/19 от 22 септември 2000 г.), наричана по-нататък „Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген", или на територията на трета държава; структурите, които прилагат трансграничното наблюдение, и техните правомощия.

Ще бъде извършена децентрализация на органите, които имат право да се произнасят по входящи молби за правна помощ. За молби от държави, които не са страни по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, ще бъде запазена компетентността на Върховна касационна прокуратура за произнасяне по молбите и съответно на Софийски градски съд за даване на разрешение за продължаване на трансграничното наблюдение на територията на страната.

Одобрен е проектозакон за промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси са създадени чл. 7а. чл. 76 и чл. 7в. Нормите регламентират правомощието на председателя на ДАДРВВЗ да издава решения за предоставяне на копия от технически документи по чл.7, ал. 2, т. 3 от ЗДРВВЗ, съхранявани от агенцията, по искане на юридическо лице, както и сроковете, изискванията и документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за предоставяне на копия на технически документи.

Право да получат копия от технически документи имат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които притежават разрешение за производство по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на видове военна продукция, които са включени във възложената им действаща военновременна задача.