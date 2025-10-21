500 фермери получават до 16 лв. на животно заради шарката в Пловдивско

Установено е огнище грип А по птиците в село Трилистник в община „Марица"

До 16 лв. за едно живо животно ще получат близо 500 животновъди от Пловдив и областта като компенсации за ограниченията, които бяха наложени заради шарката по дребните преживни животни. Това стана ясно на заседание на Областната епизоотична комисия, проведено под председателството на зам.- областния управител на Пловдив Нурджан Караджова. Средствата се отпускат от Държавен фонд "Земеделие" за всички засегнати области по предложение на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева.

„Още през август проф. Янчева изпрати писмо до министъра на земеделието, с което постави проблема с изхранването на здравите карантинирани животни и необходимостта от средства за закупуване на фураж", припомни Нурджан Караджова.

По думите на шефа на Областна дирекция „Земеделие" в Пловдив Ангел Личев, чрез помощта ще се покрият част от разходите на стопаните за отглеждане на животните.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив д-р Чавдар Чавдаров съобщи, че е установено огнище грип "А" по птиците в село Трилистник в община „Марица". Там се прилагат всички стандартни мерки за овладяване на заболяването – депопулация на засегнатите птици, определяне на 3- и 10-километрови зони, вземане на проби при съмнение за нови случаи и въвеждане на ограничителни мерки за превоз и търговия с птици. Процесът по загробването им се извършва със съдействието на кмета на община „Марица", след което ще бъде проведено почистване и дезинфекция на засегнатия обект. Д-р Чавдаров отбеляза, че заболяването е със сезонен характер и се очаква поява на нови огнища.

През последните 10 дни няма регистрирани нови случаи на шарка по дребните преживни животни, съобщиха още от Областната управа.