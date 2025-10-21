39-годишен е загинал при катастрофата край Стрелча

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

39-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа, станала на пътя Стрелча- Пловдив малко преди село Кръстевич, община Хисаря. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за пътния инцидент е получен в 12,20 ч. Сблъскали са се лекотоварен "Фолксваген" с лек автомобил "Фолксваген", като при сблъсъка е починал водачът на буса. Ранени са 37-годишен мъж от град Стрелча и 19-годишен младеж от Пловдив, които са откарани в болница "Уни Хоспитал" в Панагюрище за преглед.

На мястото на катастрофата има екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", "Спешна помощ" и полицията. Извършва се оглед.

Пътуващите във въпросния участък се отклоняват по други маршрути, тъй като движението е спряно до приключване на оперативно-следствените действия.