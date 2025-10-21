ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адв. Надежда Ковачева в защита на проф. Станимир К...

Хванаха 16 пияни и 7 дрогирани зад волана за ден

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други четирима - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират седем, а други четирима са отказали тестване, съобщиха от МВР. 

14 731 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16 588 водачи и пътници. Съставени са 4302 фиша и 732 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

