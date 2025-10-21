Разследват катастрофата край Петрич със загинала млада жена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по досъдебно производство за извършено престъпление по транспорта.

Около 18,50 ч. на 18.10.2025 г., на третокласен път от с. Михнево към с. Кърналово, община Петрич, 33-годишият О.А. управлявал лек автомобил, м. „Ауди".

При избиране на скоростта водачът нарушил правилата за движение, като не се е съобразил с конкретните пътни условия и не е направил всичко възможно да спре моторното превозно средство. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

С действията си О.А. предизвикал пътнотранспортно произшествие, при което автомобилът е излязъл от пътното платно и се е обърнал в крайпътната канавка.

Вследствие на инцидента е била причинена смъртта на пътничката в автомобила – 24-годишната В.Д.

От доказателствата, събрани на този етап от разследването, може да се направи обосновано предположение за виновността на О.А. Установено е, че същият е неправоспособен водач.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" срещу него.