Готвят протест пред ВиК в Търново срещу мътната вода от чешмите

Протест пред ВиК "Йовковци" подготвят търновци на 26 октомври. Хората настояват водният оператор да направи необходимото, за да получават чиста и годна за пиене вода. Вече 10 дни след обилните дъждове от чешмите тече мътна вода с мирис на тиня.

Хората са гневни, защото заплащат за питейната течност, а в същото време пазаруват бутилирана вода за битовите си нужди. От ВиК обясниха безпрецедентната ситуация с поголовното изсичане на горите в санитарната зона на язовир "Йовковци" и заявиха, че няма клауза в договорите на потребителите, която да предвижда компенсации за лошото качество на водата.

Здравните власти ежедневно следят състоянието от различни точки на водопроводната мрежа, а вчера направиха предписания на управителя на водното дружество за ударно почистване на резервоари и дезинфекция.

В съобщението на РЗИ от днес се посочва, че ВиК е предприело стъпки по изпълнението му, но водата продължава да има отклонения по показател "мътност" и засега не отменят препоръката си да не се пие.

"Резултатите от проведения на 20.10.2025 г. мониторинг на качеството на питейната вода от 7 броя утвърдени пунктове в населените места от зона на водоснабдяване „Йовковци" – Стражица, Балканци, Владислав, Долна Оряховица и Велико Търново показват, че питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели.

Към настоящия момент не са установени отклонения в качеството на водата по микробиологични и химични показатели, с изключение на показателя „мътност".

На 21.10.2025 г. са взети проби води за изследване по микробиологични и химични показатели от населените места Златарица, Росно и Велико Търново.

От ВиК „Йовковци" ООД са предприети действия по изпълнение на предписание на РЗИ – Велико Търново относно почистване на резервоарите и дезинфекция на водопроводната мрежа в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Днес се извършва почистване във водоснабдителните съоръжения на гр. Велико Търново", посочват от РЗИ.