ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лекари: 281 млн. американци живеят със смъртоносно...

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21549085 www.24chasa.bg

10 г. строг затвор за Денис от Пловдив, горил с цигара, дупчил с отвертка и бил жена си

24 часа Пловдив онлайн

17768
Съдебната охрана води Денис Русиков в залата. Снимка: Никола Михайлов

Отвлякъл я, принудил я да признае, че му изневерявала, дрогирал я и я пребил от ревност

10 години затвор при първоначален строг режим отнесе пловдивчанинът Денис Русиков, бил, горил с цигара и промушвал с отвертка приятелката си Василена. Окръжният съд в Пловдив го е признал по всичките му 9 повдигнати обвинения. 

Издевателствата били извършени в Лайпциг, където двамата живеели. На 12 август 2023-а Денис отвлякъл жена си, със сила я принудил да признае, че му е изневерявала, дрогирал я, накарал я да въвежда различни пароли в посочена от него онлайн платформа, за да провери дали не е имала връзки с други мъже. Нанесъл й тежък побой, използвал и цигара и отвертка, за да издевателства над нея, заканил се да я убие и накрая взел и бижутата й. Причината за всичко била ревност.

По делото е установено, че по-рано същата година мъжът нееднократно причинявал телесни повреди на Василена, а през 2022 г. и на друга жена. 

24-годишната сега жена успяла да избяга и да се прибере у нас, където била приета в болница. Денис бил задържан, след като също се върнал в България, за да я търси. Двамата вече са разведени.

Наказанието на Русиков е общо за всички престъпления. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив. 

Съдебната охрана води Денис Русиков в залата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса