10 г. строг затвор за Денис от Пловдив, горил с цигара, дупчил с отвертка и бил жена си

Отвлякъл я, принудил я да признае, че му изневерявала, дрогирал я и я пребил от ревност

10 години затвор при първоначален строг режим отнесе пловдивчанинът Денис Русиков, бил, горил с цигара и промушвал с отвертка приятелката си Василена. Окръжният съд в Пловдив го е признал по всичките му 9 повдигнати обвинения.

Издевателствата били извършени в Лайпциг, където двамата живеели. На 12 август 2023-а Денис отвлякъл жена си, със сила я принудил да признае, че му е изневерявала, дрогирал я, накарал я да въвежда различни пароли в посочена от него онлайн платформа, за да провери дали не е имала връзки с други мъже. Нанесъл й тежък побой, използвал и цигара и отвертка, за да издевателства над нея, заканил се да я убие и накрая взел и бижутата й. Причината за всичко била ревност.

По делото е установено, че по-рано същата година мъжът нееднократно причинявал телесни повреди на Василена, а през 2022 г. и на друга жена.

24-годишната сега жена успяла да избяга и да се прибере у нас, където била приета в болница. Денис бил задържан, след като също се върнал в България, за да я търси. Двамата вече са разведени.

Наказанието на Русиков е общо за всички престъпления. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.