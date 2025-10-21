30-годишен заключи насила в дома си жена в Берковица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена е била държана принудително затворена в дома на мъж в Берковица, съобщиха от ОД на МВР-Монтана.

Случаят се е разиграл вчера. Около 19.20 часа служители на реда открили уплашена бягаща жена. Тя разказала на униформените, че е била жертва на жестоко престъпление.

По думите ѝ, тя била заключена в дома на 30-годишен мъж, с когото имала отношения. Тя сама отишла в апартамента му, но там започнал ужасът. Домакинът не я пуснал да си тръгне, като използвал сила и заплахи, за да я държи в плен.

Жената успяла да се изплъзне и да избяга от дома на насилника, като малко след това била открита от униформените.

Още същата вечер извършителят е задържан за срок до 24 часа в районното управление на Берковица.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 142а, ал.1 от НК.