Над 400 русенски деца се включват в благотворителния концерт на Деси Добрева на 8 ноември

На 8 ноември от 20 ч. в зала „Арена Русе" жителите на града ще имат възможност да се потопят в емоцията на концерт-спектакъла „Гиздава" – част от националното турне на Деси Добрева, заедно с Лудо Младо Бенд, формация „Гераци" и легендата Нешка Робева. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Всички приходи от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти - местни клубове, състави и индивидуално на деца в неравностойно положение, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта. Инициативата има за цел да обедини обществото около идеята за насърчаване на детската креативност и да подпомогне развитието на бъдещите културни и спортни посланици на България.

В спектакъла ще се включат над 400 деца от русенски състави и клубове, сред които СК „Акро", СКА „Локомотив", СК „Настроение", Мажоретен състав „Екстрийм", ФА „Русчуклийче", ДЮФА „Зорница", ФТС „Зора", СКТ „Арт Денс Класик", ТС „Импулс", ТС „Здравец", хор „Дунавски вълни", Народен хор при НУИ „Проф. Веселин Стоянов" и ученици от учебното заведение, ВГ „Щурчета", ВШ „Приста войс", ВШ „Ню Войсис", Квартет „Слънце" и много други.

Публиката ще чуе някои от най-обичаните песни на Деси Добрева като „Йовано, Йованке", „Облаче ле, бяло", „Кой уши байряка", „Пустоно лудо и младо", „Катерино моме", „Лудо младо" и други, в аранжименти, които преплитат модерното и традиционното звучене. Специални гости на концерта ще бъдат Tenori d'Amore и Орлин Павлов.

Билети се предлагат в мрежите на Eventim, Kupibilet.bg, книжарници ORANGE, OMV, Технополис, Български пощи, магазини „На тъмно", на касите на „Канев център", зала „Арена Русе" и на FastPay.