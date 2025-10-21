Дават по 15 000 лв. на наследниците на четиримата загинали в "Елените"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Еднократна финансова помощ от 15 000 лева ще получат законните наследници на четиримата загинали по време на потопа на "Елените" на 3 октомври, реши правителството.

Необходимите средства са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.

На днешното си заседание Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 90 669 706 лв. за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти.

Преди дни социалният министър Борислав Гуцанов съобщи, че до 7500 лв. може да получи всяко едно семейство, пострадало от наводненията във ваканционно селище "Елените".