Пловдивска общинарка уредена с договор за 7000 лева да следи ремонта на Старческия дом

Сега се готвела да оглави отдела по дигитализация, а по образование е строителен инженер

С договор на стойност 7000 лева на месец е била уредена Христина Плачкова, която доскоро временно бе главен инженер на община Пловдив, но на 30 септември се върна на предишната си позиция - шеф на отдел "Пътна инфраструктура".

В същия ден зам.-кметът по дигитализация, образование и европейски политики Владимир Темелков отправи публична покана към нея да стане част от екипа му. "За такива специалисти винаги ще има място в моя екип и в проектите, за които отговарям", написа тогава той. Владимир Темелков

Научавайки за сумата от 7000 лева на месец, срещу които Плачкова трябвало да следи ремонта на Старческия дом "Свети Василий Велики", в градската управа настанало брожение сред служители. "Какви са тези пари? Кметът не взема толкова", коментирали с изумление те. И подчертавали, че тези средства са отделно от заплатата й, която получава в администрацията. Възнаграждението на градоначалника е 5500 лева.

Всъщност идеята за апетитния договор на Плачкова дошла от Владимир Темелков, който е възложител на ремонта на социалното заведение. Проектът е на стойност 16 млн. лева.

Напрежението обаче станало неудържимо и договорът на Плачкова бил прекратен своевременно. Така тя не успяла да вземе тези пари. По информация на "24 часа" сега се готвела да оглави отдела за дигитализация, който също е в ресорите на Темелков. По образование тя е строителен инженер.