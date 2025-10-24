Съчетаваме онлайн удобство с присъствена експертиза – така фирмите в региона получават най-доброто на пазара

Лъчезар Темелков е търговски представител на „Електрохолд" за област Сливен.

Той ръководи първия офис на енергийната група извън територията на Западна България.

Има магистратури по електротехника, по икономика, по застрахователно дело и над 20 години опит е в търговията.

- Г-н Темелков, офисът на „Електрохолд" в Сливен отвори преди 2 години. Какви са резултатите от дейността ви до момента?

- Експанзията на „Електрохолд" извън т.нар. лицензионна територия на компанията в Западна България стартира преди две години точно от Сливен. Оттогава до момента сме сключили над 250 договора за доставка на електроенергия с бизнес клиенти в региона. Сред тях са молове, търговци, хотели, текстилни предприятия. Това показва, че пазарът реагира позитивно, особено клиентите, за които е важно обслужването – бързо, лично и с високо ниво на експертиза.

- Какво очакват клиентите, които идват при вас?

- Клиентите търсят няколко ключови неща. Основното е, че тук те получават персонално отношение. Всеки клиент е различен - нуждите на един хотелиер се различават от тези на голям производител например в текстилната индустрия. Другото, което търсят от нас, е богат опит във финансите и енергетиката. Хората искат да знаят, че тяхната компания работи с доставчик, който разбира пазара, регулациите и може да предложи конкурентни условия за устойчиви доставки. Да намерят надежден доставчик на електроенергия е особено важно при корпоративни договори и когато става дума за големи обеми и дългосрочни планове. Не на последно място, при нас клиентите намират обслужване „на едно гише", тоест имат възможност да решат въпросите си на едно място, без да се налага да общуват с множество отдели.

- Какво ново предлагате на бизнеса?

- През последните две години „Електрохолд Продажби" непрекъснато развива своето портфолио. Тази година стартирахме изцяло нова онлайн платформа – ENERGOTO.BG, която дава възможност на фирмите да сключат договор за доставка на електроенергия изцяло онлайн – бързо, лесно и на атрактивна цена. Платформата е създадена с фокус върху малкия и средния бизнес. Предлага прозрачен и напълно дигитален процес за избор на доставчик и ценообразуване. Все повече клиенти избират да управляват енергийния си договор онлайн, като се възползват от преференциални цени без нужда от посещение на офис. Разбира се, ако някой предпочита персонализиран подход и индивидуална оферта, вратите на нашия офис в Сливен са отворени – намираме се на ул. „Драгоман" № 15. Тук клиентът може да получи пълна консултация, оферта според своето потребление и спецификите на бизнеса си, както и професионално отношение, което е характерно за обслужването на „Електрохолд".

- Какво е бъдещето на регионалния офис и услугите ви тук?

- Целим се в три основни направления. Стремим се да разширяваме клиентската си база, особено в сектори с високо потребление на електроенергия. Опитваме се да предложим по-гъвкави и ефективни решения, включително консултации за енергийна ефективност, ВЕИ решения и оптимизация. Навлизаме уверено в дигитализацията и модерните технологии, чрез които отговаряме адекватно на съвременните нужди на клиентите и предлагаме комбинирани услуги. ENERGOTO.BG е само първата крачка в тази посока. Съчетаваме онлайн удобство с присъствена експертиза – така бизнесите в региона получават най-доброто на пазара на електроенергия.