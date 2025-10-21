Ваня Григорова: "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" да се готвят за криза с боклука

Повече от две седмици от началото на кризата със сметоизвозването в София, четири дни откакто трябваше да е приключила. Кметът Терзиев последно пусна дрон над "Люлин" и "Красно село" и остави зам.-кмета Надежда Бобчева да се обяснява пред гражданите. Той се върна към посещенията на IT събития и публикуване на картинки, които представят светлото бъдеще. Продължава да продава мечти вече две години. Напомням, че г-н Терзиев се закле публично, че проблемите ще приключат в събота 18 октомври, защото: "Вариант В, вариант С, всичко сме разработили." И вече не говори по темата – не я виждаме, не я обсъждаме, следователно криза няма. Това заяви независимият общински съветник Ваня Григорова.

В позиция до медиите тя обяснява, че "зам.-кметът по екология г-жа Бобчева заяви, че всичко е под контрол, вече има график за почистване на двата района, сякаш досега се е случвало без график и камиончетата са се надпреварвали кой контейнер да вдигнат. Междувременно в групите на "Люлин" и "Красно село" гражданското недоволство не стихва. Но то е несъществено - а, си казал, че не е редно улицата пред блока ти да е зарита в отпадък, да шетат плъхове, да се носи смрад, а са ти размахали пръст, че не си си го закарал от "Люлин" до "Надежда", "Обеля" или "Красна поляна". Не се бориш с мафията, значи си част от мафията! А г-н Терзиев така и не прекратява обществената поръчка, че да я пребори тази мафия...".

"Тъй като не получавам отговори на, според мен, ключови въпроси, преди пет дни ги зададох публично. Действащите договори вече не са достъпни. Те, както и изтеклият контракт за зона 6, така и не бяха публикувани от началото на кризата, но ги намерих през мои източници. Обобщих ги и публикувам цени, срокове и изпълнители. Всеки сам да може да види и да прецени - реалистична ли е цената на общината, наистина ли цената на емблематичната турската фирма е под цената на общината (повече от две седмици кмет и зам.-кмет жонглират с цени с и без ДДС, за да объркват гражданите), какви са били цените досега", пише Григорова.

Тя обяснява, че обществените поръчки през 2019 г. са отнели 11 месеца от откриване на поръчката до началото на договора с изпълнителите. "Не 11 дни, 11 месеца. Допускаме, че тогава мафията не е извивала ръцете на предходния кмет и пак - 11 месеца", добавя Григорова.

Обществените поръчки за първа до шеста зона са били провеждани едновременно, прогнозната цена на общината през 2019 г. е 153 лв. Договорите масово са сключвани над тази цена, единствените изключения са именно зона шест - "Люлин" и "Красно село" и зона три, в която сега няма нито една отворена оферта. Договорите за осма и девета зона са от 2022 г. и са на по-високи цени - 183 и 195 лв. Общинското дружество "Софекострой" работи на цена от 181,73 лв. Договорът е от началото на 2025 г. Подписан от кмета Терзиев.

"Впрочем договорът с общинското дружество се подписва година за година, което внася тежка несигурност. Няма частно дружество, което да се съгласи да работи по този начин. Старите договори, които ще изтекат скоро, са от 2020 г., цените не са актуализирани или поне не намирам информация да са. Напомням през какво минахме в този период: 2020 г. ковид криза, която имаше много сериозни икономически последици. Срина се производството, масово се плащаха компенсации на бизнеса, за да оцелее. 2021 г. от месец юли бизнесът премина на "либерализиран енергиен пазар". Цената на електроенергията се увеличи многократно. Българското производство стана неконкурентоспособно, затваряха се предприятия. Февруари 2022 г. избухна войната в Украйна. Последваха санкции срещу Русия, която беше източник на горива и ресурси на ниски цени. Цените и у нас, и в Европа се увеличиха. Появиха се затруднения при доставка дори на резервни части, какво остава за цялостно оборудване. Всички тези икономически трусове водят до увеличение на разходите. Минималната работна заплата през 2020 г. беше 610 лв., през 2025 г. вече е 1077 лв. Но цените са от 2020 г. Това обяснява защо цената на общинското дружество "Софекострой" е 181,73 лв. през 2025 г., а цената на "Зауба" за "Люлин" и "Красно село" е била 120,30 лв., но е договорена през 2019 г., преди поредицата кризи. Договорът не предвижда индексации! Във въпроси и отговори на настоящата поръчка неколкократно е задаван този въпрос. Общината отговаря, че кандидатът следва да предвиди инфлацията, ръста на заплатите, горивата, цените на резервните части, ел. енергията за следващите пет години. Напомням, че това е бил подходът и при предишното ръководство и той е грешен. Бизнесът не ходи на врачки, които предвиждат инфлация, войни и икономически санкции. Това са го знаели, разбира се, и предишното, и настоящото ръководство на общината. Именно затова в отговорите на общината към кандидатите можем да открием и следното: участниците МОГАТ да подават оферти и над посочената прогнозна стойност при стопанска непоносимост, винаги цената може да се предоговори! Т.е. нито посочената от г-н Терзиев в поръчката цена е максимална, нито е финална...", уточнява Григорова.

И добавя, че нито една оферта не е под обявената от общината прогнозна цена от 166,67 лв., въпреки внушенията, че турската фирма влиза в нея.

"Възниква и въпросът доколко реалистична е цена от 166,67 лв., когато преди пет години, преди поредицата световни кризи е била 153 лв. И все пак цената на турската фирма се откроява - тя е доста по-ниска от всички останали оферирани цени и аз бих приветствала сключването на договор с нея. Ако цялата постановка, която наблюдаваме, не сочи, че целта е именно изпиране на тази фирма, която: е регистрирана в България няколко дни, след подаване на документите за обществената поръчка, е докарала камиони, преди завършването на обществената поръчка, което НЕ е условие по поръчката. Защо? Някой поел ли е ангажимент, че ще спечели, та ги е докарала? Някой на достатъчно високо ниво, за да е гарантирана победата? НОРМ е стара фирма с опит, но не в сметопочистването, а в отбранителната промишленост на Турция. Така и не получавам отговор какъв е нейният опит в сметопочистването, откъде г-н Терзиев знае, че е имало втора турска фирма, коя е тази втора фирма от Турция? Вече очаквам, ако въобще има такава, тя да има богат опит в производството на боеприпаси и гранатомети", казва още Григорова.

Затова тя нястоява обществената поръчка да бъде прекратена веднага.

"Люлин" и "Красно село" да бъдат поети от "Софекострой", което щеше да се случи безболезнено, ако Терзиев не беше представител на частния бизнес, поради което генерално отхвърля идеята, че трябва да се развива общинският капацитет

за останалите райони да се премине към директно договаряне, което означава сключване на договори за около година. В рамките на тази година да се укрепи допълнително "Софекострой" и да поеме почистването на цяла София. Ето това може да се нарече борба с мафията, рекета, картелите. Тогава г-н Терзиев има смисъл да призове гражданите да помагат, да стиснат зъби и да понесат някои временни неудобства. Сега се вижда лобизъм в интерес на фантомна фирма от Турция. С български партньор впрочем, който също се е регистрирал в началото на април тази година... Няма план В, няма план С. То и план А няма кметът и неговата администрация. Затова да се готвят райони "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Стягайте колите, запасявайте се с чували и ръкавици и укрепвайте имунната система особено на децата и възрастните, за да не се поддаде бързо на вируси и зарази, предупреждава Григорова.