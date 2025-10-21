Даниел Митов: МВР ще помага на охраната по моловете да разпознава проблемни посетители

Шефовете на търговските центрове не са убедени, че металдетекторите по входовете са решение

"МВР трябва да осигури присъствие по моловете в следващите месеци, за да гарантираме обществената сигурност. Търговските центрове ще продължат да инвестират в технологии за охрана и в капацитета на охранителите. МВР може да им оказва съдействие за методиката и начина, по който разполагат силите и разпознават рискови профили на посетители".

Това каза на брифинг в МВР вътрешният министър Даниел Митов по случая с убийството на 15-годишното момче от неделя вечерта. Ръководството на МВР проведе среща с шефовете на молове, за да набележат мерки за сигурност.

"Стана въпрос и за законодателни промени, които да им позволят да ползват по-добре технологиите. Понякога родителите на децата ги защитават при нарушения, но не им обръщат внимание. Стана хубав разговор, който ще продължава. В Турция има металдетектори, но тук моловете не са убедени дали това е решението. Въпросът трябва да се изследва. Такива устройства има в държави, в които опасността от тероризъм е по-голяма, а не справянето с хулигани. София е една от най-сигурните столици в Европа", заяви Митов. Той посочи, че МВР не може да остави улицата, за да влезе по моловете. Обеща, че ще обявят мерките по търговските центрове, когато могат да бъдат приложени.

Миналата година по това време полиция и жандармерия влязоха в моловете заради епидемията от т.нар. локали, които притесняваха посетители и връстници. Тогава обаче присъствието на униформени е било кампанийно, а сега се търсят дългосрочни решения, каза още вътрешният министър.