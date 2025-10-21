ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе кани гражданите на публично обсъждане на актуализирания План за интегрирано развитие 2021–2027 г.

1028
Община Русе

Община Русе кани всички граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации и заинтересовани страни да вземат участие в публично обсъждане на Проекта на План за интегрирано развитие на община Русе за периода 2021–2027 г. (Актуализация 2025 г.). Събитието ще се проведе на 31 октомври /петък/ от 17 ч. в зала „Свети Георги" в сградата на Община Русе.

Актуализацията на Плана е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, правилника за неговото прилагане и методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Документът отразява актуалните приоритети и мерки за устойчивото социално-икономическо развитие на общината до 2027 година. Проектът на актуализирания план може да бъде разгледан тук

Община Русе

