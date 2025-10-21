Община Русе кани гражданите на публично обсъждане на актуализирания План за интегрирано развитие 2021–2027 г.

Община Русе кани всички граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации и заинтересовани страни да вземат участие в публично обсъждане на Проекта на План за интегрирано развитие на община Русе за периода 2021–2027 г. (Актуализация 2025 г.). Събитието ще се проведе на 31 октомври /петък/ от 17 ч. в зала „Свети Георги" в сградата на Община Русе.

Актуализацията на Плана е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, правилника за неговото прилагане и методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Документът отразява актуалните приоритети и мерки за устойчивото социално-икономическо развитие на общината до 2027 година. Проектът на актуализирания план може да бъде разгледан тук.