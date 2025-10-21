Българските кандидат-студенти може да научат за Les Roches и Glion на безплатни презентации във Варна, Бургас и София. Събитията са с безплатен вход след регистрация на официалния сайт ТУК.

Представете си образование, което не просто ви дава диплома, а ви подготвя за глобална кариера в луксозната хотелиерска и кулинарна индустрия. Това е реалността за студентите в престижните швейцарски и испански университети Glion и Les Roches – институции, смятани за едни от най-добрите в света в областта на хотелския мениджмънт и кулинарните изкуства.

Сега българските кандидат-студенти имат възможност да научат повече за тях на безплатни презентации във Варна, Бургас и София – съответно на 25, 26 и 28 октомври. Събитията са с безплатен вход след регистрация на сайта на събитието на събитието.

Практика, която отваря врати към света

Швейцария отдавна е синоним на качество, точност и високи стандарти – а образованието ѝ не прави изключение. Все повече български младежи избират именно тази държава за висше образование, особено когато става дума за специалности с реална практическа насоченост.

„Обучението в Glion и Les Roches е комбинация от академични знания и реален опит. Всеки студент преминава през задължителни платени стажове, което ги прави напълно подготвени за пазара на труда още преди дипломирането“, споделя Горан Йорданов, регионален директор по прием на студенти от Централна Европа и Скандинавия за групата Sommet Education, която стои зад двете престижни академии.

Шестмесечни стажове - част от програмата и живота

По време на обучението си студентите преминават през два основни стажа – по шест месеца всеки. Първият ги въвежда в реалността на хотелиерството – от рецепцията до кухнята, за да усетят всички процеси в индустрията. Вторият е насочен към управлението и стратегическото развитие – маркетинг, финанси, човешки ресурси.

„Целта не е просто да ги изпратим на стаж, а да ги научим как да си намират работа сами – това е ключът към успешната кариера“, казва Йорданов.

В края на програмата студентите вече не са просто обучаеми – те стават консултанти и изготвят реален проект по задание от първия си бъдещ работодател.

От Ritz-Carlton до Louis Vuitton: реални възможности за кариера

Студентите от Glion и Les Roches имат средно по 4,6 предложения за стаж – от световни хотелски вериги като Ritz-Carlton, Hilton, Hyatt и Marriott, до луксозни марки като Chanel, Louis Vuitton и Prada. Това означава, че всеки студент може да избере стаж, който съответства на мечтите и интересите му.

Елате и открийте как може да започнете своята международна кариера

Ако мечтаете за кариера в света на хотелиерството, туризма или кулинарните изкуства, не пропускайте възможността да се срещнете лично с представители на Glion и Les Roches на безплатните презентации:

Варна – 25 октомври

Бургас – 26 октомври

София – 28 октомври

Участието е безплатно, но местата са ограничени – необходимо е предварително записване на сайта ТУК.

Започнете своя път към елитното образование и международната кариера още днес. Вашата мечта може да започне с едно посещение и да продължи с професионално бъдеще в най-престижните хотели и брандове по света.