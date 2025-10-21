Затвор за двама мъже, откраднали кола и отвлекли собственика й

Състав на Окръжния съд в Добрич одобри споразумение, по силата на което двама подсъдими, на възраст 33 и 36 години, се признават за виновни по повдигнатите им обвинения за отвличане и противозаконно отнемане на автомобил и приемат да изтърпят наказания лишаване от свобода за срок от 3 години и 6 месеца. 33-годишният ще търпи наказанието си при първоначален строг режим, а 36-годишният – при първоначален общ режим.

Двамата мъже признават, че на 3 октомври 2022 г. в село Карапелит в съучастие с трето лице, като съизвършители, отвлекли жител на друго добричко село.Обвинението към 33-годишния е за престъпление, извършено при условията на опасен рецидив.

Подсъдимите се признават за виновни и по обвинението, че на същата дата и място и в същото съучастие са откраднали лек автомобил на стойност 3204 лв., собственост на отвлечения мъж, с намерение да го ползват. Използван е контактен ключ за автомобил и за отнемането на превозното средство е употребена сила и заплашване. Подсъдимите поискали от пострадалия да ги заведе с колата си до близко село, но той отказал. Тогава мъжът насила бил вкаран на задната седалка в автомобила му, след коетодвамата подсъдими и третото лице, сочено за техен съучастник, потеглили в желаната посока, отвеждайки пострадалия против волята му, като употребили за това сила и заплашване.Делото в Окръжния съд беше образувано по обвинителен акт срещу подсъдимите. В хода на разпоредителното заседание стана ясно, че страните са постигнали споразумение, което бе разгледано и одобрено от съда.Определението, с което Окръжният съд одобрява споразумението, е окончателно. В съдебният акт е уточнено, че материалите по отношение на третото обвиняемо лице са отделени в друго досъдебно производство, което не е приключило с влязъл в сила акт.