СДВР: Няма бум на детска престъпност, София е спокоен град

1832
Полиция пред мола в неделя, когато 15-годишен беше убит в нож.

Няма бум на детската престъпност. За два дни се случиха два инцидента с деца, но ескалация няма. София е спокоен град. 

Това казаха от СДВР на брифинг за намушканото с нож дете в училище в кв. "Христо Ботев". 

Сигналът е подаден малко след 10 ч. днес. Веднага са изпратени полицейски сили. Пострадалото момче е транспортирано до "Пирогов". Няма опасност за живота му. За минути е установено момчето с ножа. Още не се знае дали има умисъл. Разпитват се пострадалото дете и извършителят. Няма данни двете деца да са били в конфликт.

"И сега има полиция около моловете. Не може да напълним магазини и заведенията с полиция, защото може да стане проблем", казаха от столичната полиция. 

Полиция пред мола в неделя, когато 15-годишен беше убит в нож.

