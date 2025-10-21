ГЕРБ и ИТН искат от БСП да отстъпят Киселова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ГЕРБ и "Има такъв народ" искат от БСП да отстъпят председателското място в Народното събрание, което се заема от Наталия Киселова.

Това стана ясно от съобщение на ГЕРБ в страницата им във фейсбук.

"В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ)", пише в съобщението.

От партията уточниха и, че са стартирали преговорите между партньорите за бюджета за 2026 г. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание.

Миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му само губи от участието в това управление. Тогава той заговори за преформатиране на правителството и каза, че на Киселова й стига една година шефка на НС.

Два дни по-късно от вицепремиерът Атанас Зафиров каза, че са готови на смяна на министри и дори на Киселова, ако получат достатъчно аргументи.

Във вторник бе и първото заседание на Министерски съвет от две седмици, което премина бързо и без изявление от премиера и министрите.