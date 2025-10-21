Фирмата от разследвания от Европрокуратурата ремонт в Пловдив спечели нова поръчка - за детска градина

Кандидатствали са общо 6 дружества, другите са отстранени и "Корект фактор" печели с най-висока цена - близо 6,6 млн. лв. без ДДС

Фирма "Корект фактор" ЕООД, извършила ремонта на базите на "Чистота" и "Градини и паркове", заради който вчера жандармерия влезе в община Пловдив, е спечелила нова поръчка. Става дума за строителството на нова детска градина в район "Северен" с капацитет от 4 групи. Сградата ще е на два етажа, а посочената от възложителя - кмета на района Венцислава Любенова, прогнозна стойност е 6,6 млн. лв. без ДДС.

Общо шестима кандидати са заявили участие в надпреварата, като офертата на "Корект фактор" е най-висока - 6 584 960,44 лв. Останалите пет дружества обаче са отстранени - заради несъответствия със заложените в конкурса изисквания. Така на 17 октомври т. г. за изпълнител е избран "Корект фактор". В момента тече срокът за обжалване.

При поръчката за ремонта на сградите на "Градини и паркове" и "Чистота" и площадката към тях офертата на "Корект фактор" отново е била най-висока, но тогавашната конкурсна комисия избира тази фирма за победител с аргумента, че е предложила най-добро съотношение между цена и качество.