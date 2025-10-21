ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доника Боримечкова: Днес най-малките са изобретате...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21550473 www.24chasa.bg

Задържаха десет нелегални мигранти на пътя Самоков – София

1228
В това ауди били десетината мигранти СНИМКА: МВР

Задържаха десет нелегални мигранти на пътя Самоков - София при акция на дирекция „Противодействие на незаконната миграция" в ГДГП и сектор „Специални тактически действия" в РДГП-Драгоман, съобщиха от МВР. 

В района на село Пасарел шофьор на лек автомобил „Ауди" е опитал да избегне полицейска проверка, но е спрян и задържан. Граничните полицаи са установили, че в колата са превозвани 9 мъже чужди граждани без документи за самоличност. Шофьорът също е чужд гражданин без документи. Всичките са задържани за 24 часа.

Извършен е оглед на местопроизшествието от служител от отдел „Разследване", автомобилът е иззет, извършени са обиски на лицата. Случаят ще бъде докладван в Софийска районна прокуратура.

В това ауди били десетината мигранти СНИМКА: МВР
Задържаните мигранти СНИМКА: МВР
В това ауди били десетината мигранти СНИМКА: МВР
Задържаните мигранти СНИМКА: МВР
В това ауди били десетината мигранти СНИМКА: МВР
Задържаните мигранти СНИМКА: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса