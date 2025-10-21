"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха десет нелегални мигранти на пътя Самоков - София при акция на дирекция „Противодействие на незаконната миграция" в ГДГП и сектор „Специални тактически действия" в РДГП-Драгоман, съобщиха от МВР.

В района на село Пасарел шофьор на лек автомобил „Ауди" е опитал да избегне полицейска проверка, но е спрян и задържан. Граничните полицаи са установили, че в колата са превозвани 9 мъже чужди граждани без документи за самоличност. Шофьорът също е чужд гражданин без документи. Всичките са задържани за 24 часа.

Извършен е оглед на местопроизшествието от служител от отдел „Разследване", автомобилът е иззет, извършени са обиски на лицата. Случаят ще бъде докладван в Софийска районна прокуратура.