Над 12 000 жители на Софийска област са на воден режим

Над 12 хил. жители на Софийска област са на режимно водоподаване, те са от села в областта и от град Копривщица. Това показва справка, публикувана на сайта на Водоснабдяване и канализация – София-област.

С режим на водата са 12 069 жители, от които 1962 са в Копривщица, а останалите в села от областта.

За всички населени места от водното дружество обясняват, че ще има режим на водата до нормализиране на водоизточниците. Посочената причина за системното спиране на водата е намален дебит на водоизточниците.

На режим са шест села от община Сливница – Ръкита, Бърложица, Алдомировци, Гълъбовци, Драготинци и Радуловци. Драгоманските села Владиславци и Чорул също са на режим. Пет са селата на режим в от община Своге – Луково, Владо Тричков, Реброво, Томпсън и Гара Бов.

Системно е пускането на водата и в Градец, Богьовци в община Костинборд, в златишките села – Карлиево и Петрич, в божурешкото село Пролеша и трите етрополски села – Брусен, Бойковец и Ямна. Община Чавдар също е на режимно водоподаване още от летните месеци, пише БТА.

След Копривщица най-много хора живеят в свогенското село Владо Тричков – 1705, в село Алдомировици (община Сливница) са 1351, а в община Чавдар – 1289.

Най-малко е драгоманското село Чорул с 23 жители, които са на режим още от юли месец 2024 година.

През лятото 6312 души от областта бяха на режимно водоподаване. Към днешна дата те са двойно повече като брой.

За спешна промяна на модела на управление на водите в България призова в интервю за БТА доц. д-р инж. Галя Бърдарска от Сдружение "Глобално партньорство по водите – България", тъй като по думите ѝ страната ни не е бедна на водни ресурси, за да има водни режими.