Майка на дете от училището, където наръгаха дете: Преди 4 месеца биха сина ми като куче

Жана Розева Кадър: bTV

"Преди четири месеца като куче биха сина ми, а той е само на 13 г. Страх го е да дойде сега", това каза пред bTV Жана Розева, майка на дете от училището, където във вторник осмокласник рани 12-годишно дете с нож.

Инцидентът е станал в голямото междучасие, около 10 ч., в училище в столичния кв. "Христо Ботев". 

Дежурният учител е Марио Михайлов, който е и класен на осмокласника, извадил нож. 

"Излиза, минава покрай колежката, която е дежурна на входа на училището и покрай нея няма никакви индикации за агресия. Излизат навън и там са се срещнали с другото момче по време на голямото междучасие", обясни той.

Пострадалото дете е откарано в "Пирогов", откъдето по-късно бе пуснато за домашно лечение. 

Преди дни 15-годишно момче беше намушкано в сърцето в столичен мол от свой връстник. То беше транспортирано до "Пирогов", където почина.

