Сигнал до ВКП за натиск върху свидетели от служители на КПК внесоха от ПП-ДБ

Сигнал до Върховната касационна прокуратура (ВКП) за натиск върху свидетели от служители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) внесоха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). В съобщение до медиите от коалицията съобщават, че става дума за неправомерен натиск върху свидетели по политически мотивирани дела, водени срещу кметове и заместник-кметове от ПП–ДБ — Благомир Коцев (Варна) и Никола Барбутов (София).

От ПП–ДБ настояват прокуратурата незабавно да извърши пълна и безпристрастна проверка на действията на КПК.

В сигнала, внесен от съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов и народния представител от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова, се припомнят твърденията на ключови свидетели — Соня Клисурска и Диан Иванов, че върху тях е оказван натиск да лъжесвидетелстват не от кого да е, а именно от служители на КПК.

Според жалба на Клисурска до съда по мярката ѝ за неотклонение, тя е била притискана да говори срещу Никола Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема. „От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва „свидетел“. Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице – ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават“, заявява тя.

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли публично показанията си, пък разказва, че е бил заплашен лично от Антон Славчев, който му е казал: „Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш, каквото ти се казва.“

След отказа му да подпише лъжливи показания, му било казано, че от това какво ще подпише, зависи дали ще остане свидетел или ще бъде привлечен като обвиняем, пишат от ПП-ДБ.

„КПК действа като инструмент за политически натиск върху опонентите на Борисов и Пеевски, вместо като независим орган за борба с корупцията“, заяви Божидар Божанов.

Лена Бориславова коментира: „Ако по което и да е от делата срещу кметовете и зам.-кметовете на ПП-ДБ има данни за безспорно извършено престъпление, то това е престъплението, извършено от служителите на КПК и от Антон Славчев – които карат свидетели да лъжесвидетелстват, за да обслужат политическите интереси на своите господари.“

По-рано днес от ПП обявиха, че в навечерието на дебата в Европейския парламент (ЕП) за върховенството на закона в България са изпратили до всички евродепутати и посланиците на страните от ЕС документ, в който се изразява дълбока загриженост относно системното рушене на правовата държава в България и политическото използване на съдебната система срещу опозиционни лидери и демократично избрани представители.

На 17 октомври от групата "Обнови Европа" в Европейския парламент определиха делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев като политически мотивирано.

Говорителят на групата Винсент Стюър заяви на пресконференция, че средствата за България по Плана за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат изцяло спрени.