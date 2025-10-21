ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Училищен директор в основата на сензацията на годи...

Прекъснаха съдебното заседание, на което се решава мярката на 15-годишния, намушкал момче в мол

Полиция пред мола, където бе намушкано момчето СНИМКА: Архив

Прекъснато е съдебното заседание, на което се решава дали 15-годишният обвиняем, който намушка друго момче в столичен търговски център, да остане за постоянно в ареста, съобщиха от пресцентъра на Софийския градски съд (СГС). 

Налага се задържаното за инцидента момче да бъде подпомогнато от специалист - логопед, за да продължи участието си в съдебния процес. Заседанието се гледа при закрити врата. На мярката за неотклонение присъства и бащата на подсъдимия, пише БТА. 

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Момчето бе транспортирано до болница "Н.И.Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало.

Задържано по случая беше друго 15-годишно момче, уточниха тогава от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). 

