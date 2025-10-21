Община Асеновград плаща 5000 лв. на мъж, потрошил се в шахта пред кметството в Червен

Била "обезопасена" с изгнил шперплат

Мъж осъди община Асеновград да му плати обезщетение от 5000 лв. за падане в шахта пред кметството в с. Червен, при което си контузил двата крака, таза и кръста, имал травми и в областта на слабините. В сградата на кметството се намира кабинетът на личния лекар на човека и той го посетил на 26 януари 2023 г. След прегледа излязъл през входната врата и се отправил към автомат за кафе, но паднал шахта, която била покрита с изгнило парче шперплат. Двама души му помогнали да излезе.

Лечението му продължило 7 месеца, в които пострадалият търпял болки, придвижвал се с бастун, не можел да спи и изпитвал чувство за непълноценност и несигурност. След като се стабилизирал, завел дело срещу общината и на първа инстанция - в Асеновградския районен съд, му било присъдено обезщетение от 10 000 лв.

Последвала жалба от страна на градската управа и Окръжният съд в Пловдив намалява сумата на 5000 лв. с аргумента, че мъжът имал и предходни травми и свръхтегло от 140 кг, които са допринесли за продължителността на възстановителния процес след инцидента.

И това решение не е окончателно, то подлежи на обжалване пред ВКС.