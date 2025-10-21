Възобновиха съдебното заседание, на което се решава да остане ли в ареста 15-годишният, намушкал момче в мол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възобновено е съдебното заседание, на което се решава дали 15-годишният обвиняем, който намушка момче в мол, да остане за постоянно в ареста, съобщиха от пресцентъра на Софийския градски съд (СГС).

Съдебното заседанието беше прекъснато по-рано днес, заради това, че се налага намесата на специалист - логопед, който да подпомогне подсъдимия в участието му в съдебния процес, съобщава БТА.

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Момчето бе транспортирано до болница "Н.И.Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало.

Задържано по случая беше друго 15-годишно момче, уточниха тогава от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).