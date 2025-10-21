Радев отказа да купува коли за “Дондуков” 2 - щели да пристигнат за новия президент (Обзор)

Президентът Румен Радев няма да харчи пари за служебни коли на институцията, ако такива му бъдат отпуснати преди края на мандата, тъй като, докато автомобилите пристигнат, той вече ще е излязъл от "Дондуков" 2. Това обяви самият той, след като в понеделник лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски изпрати официално писмо до финансовия министър, в което настоява да бъдат отредени пари за автопарк на президентството, какъвто имат и останалите институции.

"Моята администрация ще продължи да изпълнява функционалните си задължения. Що се отнася до обществени поръчки за коли, за гараж, за гориво, за сервиз - такива няма да правим. Резултат от тях може да очакваме за следващата администрация, а тя може да има други предпочитания", обясни президентът. Той говори след конференция на Международната асоциация на обществените медии.

Вече три дни Радев обикаля страната служебно със семейната шкода на името на съпругата му Десислава. С нея ги возят охранителите от НСО. Но лимузините на службата той отказа да ползва, след като парламентът прие службата да не вози администрацията му. Досега тя го правеше по закон, а и тъй като президентството няма свои коли. Радев обърна внимание, че когато ДПС предложили промяната в закона, в мотивите пишело, че това няма да доведе до допълнителни разходи за бюджета, а сега искали финансовото министерство да осигури пари.

Мандатът на Радев изтича през януари 2027 г. Ако държавата осигури пари за коли, то това вероятно ще стане през бюджета за догодина. След това трябва да се провеждат обществени поръчки, и то не само за коли, ами и за гаражи и поддръжка, както и да се наемат шофьори.

Той пак упрекна властта в страх и липса на кворум, но докато говореше пред медиите, течаха заседания на правителството и на коалиционния съвет.