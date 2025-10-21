Преформатиране само за Киселова - ГЕРБ и ИТН искат ротация за поста (Обзор)

Близо 8 часа заседава коалиционният съвет, и човек от ДПС по същото време бе в парламента

Партньорите започнали обсъждането на бюджета

Председателският пост на Народното събрание да бъде на ротация, поискаха от ГЕРБ и ИТН след близо 8-часово заседание на Съвета за съвместно управление. Това стана седмица след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че на Наталия Киселова ѝ стига 1 г. на поста. И атакува юристката, че “където види празник - на череша, на слива, на джанка, на маруля, на роза, на ягода, заминава там да се показва, камо ли ако има мач или волейбол - то е чудо”.

Борисов попита и откъде накъде с 19 депутати социалисти тя ще е председател. Групата на ИТН има 17.

Два дни след като лидерът на ГЕРБ поиска преформатиране на властта и намекна и за министри, които да си ходят, вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров даде да се разбере, че ще преглътнат такива рокади.

След речта на Борисов властта остана на пауза - миналата семица Министерският съвет не заседава, както и парламентът поради липса на кворум, след като лидерът прати депутатите от ГЕРБ по страната. Те докладваха, че партията не иска избори.

Последва нов брифинг на Борисов и премиера Росен Желязков, които обясниха миналия петък, че отговорността трябва да се носи поравно от всички в управлението и темпът да се засили. А за да има стабилно мнозинство в парламента, и ДПС-НН трябва да влезе в него. Неофициално стана ясно, че било договорено депутатите на Делян Пеевски да получат комисии в НС. Самият той обаче декларира в понеделник, че не иска нищо и ще подкрепя, без да участва, кабинета “Желязков”. Но не и с друг премиер.

Така преформатирането явно ще засегне само Киселова. Изборът на председател се оказа трудна задача още в началото на 51-ия парламент. След близо месец циклене чак на 11-ия път бе постигнат компромис и преподавателката по конституционно право седна на шефския стол.

Оттогава нерядко бе критикувана за гафове и че не спазва правилника на НС. По-малко от три месеца след избирането ѝ от “Новото начало” ѝ поискаха оставката, защото не подложи на гласуване искането за сваляне на имунитетите на Марио Рангелов и Джейхан Ибрямов. От “Възраждане” и МЕЧ също неведнъж искаха да я отстранят, като дори пробваха подписка за това.

За искането на ГЕРБ и ИТН постът вече да е на ротация бе съобщено в страницата на мандатоносителите във фейсбук във вторник следобед след многочасовото заседание на съуправляващите. Самата Киселова по-рано през деня на журналистически въпрос готова ли е да даде оставка, за да спадне напрежението във властта, каза: “Вие виждате ли напрежение?”. И увери, че такова няма и от сряда НС ще заработи нормално. Не се чувствам обидена от Борисов, каза още тя от Кърджали.

Срещата на представителите на партиите от тройната коалиция започна още в 8 ч., но премина в пълна тайнственост. В момента начело на съвета е Костадин Ангелов от ГЕРБ, който трябваше да е на поста за 3 месеца, но ротация до момента не се е състояла. Именно на 21 октомври се навършиха 9 месеца от обявяването на професора за шеф.

Горе-долу по същото време в парламента пристигна и депутатът от ДПС-НН Хамид Хамид, но не бе съобщено дали се включва в заседанието на съвета.

В официалното съобщение на ГЕРБ се казва, че освен ротация на председателя е бил обсъден и бюджет 2026. И че “разговорите по двете теми продължават и през следващите дни”.

Именно неразбирателство по така важния бюджет 2026 бе напрегнало коалицията, казват участници във властта.

Правителственото заседание пък продължи само 53 минути, после нито един от министрите не застана пред медиите. Липсваше и обичайното изявление пред камерите на премиера Желязков в началото. Той лети за Лондон в сряда, където ще участва в срещата на върха по инициативата “Берлински процес” (за интеграцията на Западните Балкани).

Вече повече от седмица пълно мълчание пазят от партията на Слави Тифонов. Докато коалиционният съвет заседаваше и депутати и министри бяха забелязани да се придвижват в триъгълника на властта, и Павела Митова от ИТН бе засечена на паркинга на парламента. Депутатката обаче се скри в близко кафене от репортерите.

Една от партиите в “БСП - Обединена левица” - ПД “Социалдемократи”, пък обяви, че напуска заради унижаването на Киселова и поканата към Пеевски да участва във властта.