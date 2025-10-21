25-годишен изби със сачми за глигани майка си, сестра си и леля си и ги запали (Обзор)

Два месеца след като получава съдебна забрана да доближава семейството си, 25-годишният Фахри Мустафа разстреля майка си, 13-годишната си сестра и леля си с ловна пушка, докато спят. След това ги подпали и избяга. Ранил и 7-годишното си братче.

Кървавата драма се разиграла в китното руенско село Люляково около 4 ч през нощта във вторник. Фахри се промъкнал в родната си къща и

първо влязъл в спалнята на майка си

47-годишната Фатиме е застреляна в съня си. После се насочил към съседната стая, в която били 13-годишната му сестра, 7-годишното му братче и леля им Мюмю на 73 г. Гръмнал жените, стрелял и по момченцето. С рана в седалището то успяло да избяга. Със сетни сили стигнало до една от къщите в съседство, която светела, и заблъскало по вратата. Полиция отцепи голям периметър около къщата.

“Стана нещо страшно”, казало детето и рухнало. Съседи веднага се обадили на тел. 112, В този момент забелязали, че над къщата се издига дим. Докато пожарната от Айтос пристигне, къщата вече била изгоряла. Вътре са намерени овъглените тела на двете жени и момичето.

След тройното убийство Фахри се скрил в гората над селото, но понеже бил с телефона си, с него успял да се свърже

полицай, с когото се познавали от деца

След дълги преговори Фахри бил убеден да слезе в селото за разговор. Щом се появил около 9,30 ч, му щракнали белезниците.

Трите жертви са застреляни с ловна пушка, най-вероятно незаконна. По непотвърдени данни са убити със сачми за глигани. Няколко часа след трагедията из селото се заговори, че Фахри може да е затрил и баща си Селим, с когото живеел в къща, собственост на чичото на стрелеца. По обед обаче бащата бе издирен и разпитан. Бил в шок и не можел да повярва, че синът му е направил такова нещо.

Съдебната заповед, с която на Фахри се забранява да доближава родния си дом и семейството, е издадена след сигнали за домашно насилие, казаха от полицията в Бургас. Младият мъж ставал все по-избухлив и налитал на бой. Тепърва ще се изяснява дали страда от психическо заболяване като баща си, който е шизофреник. Местни предполагат, че точно

изолирането на Фахри от семейството му предизвикало у него желание за мъст

На разпита мълчал за мотивите. Семейството има и 20-годишна дъщеря, която се задомила в Северна България. “Поне тя се спаси”, коментират хора от Люляково. Кметът на община Руен Ахмед Мехмед

За 7-годишното оцеляло момченце ще бъде направено всичко необходимо, увери кмуетът на община Руен Ахмед Мехмед. Вече са задействани социалните, ще му бъде осигурен и психолог, който да работи дълго с него. “Няма да го оставим детето, общинското ръководство ще направи каквото трябва. Днес ми се обади и нашият председател г-н Делян Пеевски. И той е готов да помага на детето”, допълни Мехмед. След като бъде изписано от болницата, детето ще отиде при баба си и дядо си по майчина линия.