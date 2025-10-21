Маскиран преби с чук бивш зам.-градски прокурор на София, семейството му вече е с охрана (Обзор)

Иво Илиев, който от юни е редови магистрат в Софийската градска прокуратура, бил атакуван в подземния гараж пред дома си

Бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев, който напусна по собствено желание поста през юни и сега е редови магистрат, беше пребит с чук от маскиран мъж в гаража до дома си в “Студентски град” в понеделник вечерта.

“Нападението е било с цел да бъде умъртвен”, обяви зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев. По думите му Иво Илиев е в много тежко състояние.

“Изключително подло и брутално е нападнат човек, който е баща, син, съпруг. Вероятно е свързано с работата му, защото не ми прилича на спор за паркомясто”, обяви още прокурор Кънев. Според него става дума за посегателство над държавността и означавало, че “никой не може да бъде спокоен”.

По непотвърдена информация Иво Илиев получил 4 удара с чук по главата, а черепът му бил пукнат на четири места.

“Състоянието му е стабилно, но все още има опасност за живота му”, съобщи главният секретар на МВР Мирослав Рашков. Твърди се, че след нападението Иво Илиев говорил по телефона с разследващите и първоначално от шока отрекъл да е бил нападнат. До болница “Токуда”, където е настанен в интензивното отделение, той бил откаран с личен транспорт.

Сигналът е получен в 19,30 часа в понеделник. Магистратът се прибирал в дома си, когато неизвестният, облечен в гащеризон, го причакал в гаража, където имало видеонаблюдение. Очаква се записите да хвърлят повече светлина върху станалото.

Часове по-късно по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев на семейството на прокурора е назначена охрана от служители на Главна дирекция “Охрана” (ГДО).

“Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме”, обясни във фейсбук министър Георгиев. Пост бил поставен и в болница “Токуда”. Охрана била сложена и на още един магистрат, работил с бившия зам.-градски прокурор на София.

Иво Илиев бил охраняван и през 2024 г. във връзка с получени заплахи, но той сам се отказал да бъде пазен. Няколко са прокурорите в Софийската градска прокуратура, които са с охрана. Единият е Ангел Кънев, за когото е известно, че беше получавал няколко заплахи, другият е Йордан Петров.

През юни, след като предишната шефка на Софийската градска прокуратура Илиана Кирилова се пенсионира, Иво Илиев, който беше неин заместник, се оттегли от поста. Като зам. градски прокурор той отговаряше за отдела, който разследва криминални престъпления като отвличания, палежи, трафик на наркотици, убийства, включително и убийството на Мартин Божанов - Нотариуса. В момента е част от отдела, който работи по икономически престъпления.

От Асоциацията на прокурорите в България определиха в позиция нападението над магистрата като недопустимо и брутално нападение срещу държавността.

