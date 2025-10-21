ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху освободи съветника си по национална сигур...

Почина дългогодишният бивш кмет на село Труд Костадин Кирков

Поклонението ще се състои на 23 октомври от 11 часа в църквата „Света Троица" 

Дългогодишният кмет на пловдивското село Труд Костадин Кирков е починал днес. Тъжната вест оповести неговият внук. Кирков си е отишъл на 78-годишна възраст.

Костадин Кирков беше кмет на село Труд два пъти - от 1976 до 1978 г. и от 1999 до 2011 г.

"През първия си мандат допринася за изграждането на канализацията и асфалтирането на улиците, а през следващите три – за построяването на параклиса „Св. Богородица", Районното управление, обновяването на стрелбищния комплекс, пуска се автобусна линия №1 Пловдив–Труд, създава се детска млечна кухня за село Труд и околните населени места. Той поставя началото и на ежегодния есенен събор „От извора" за автентичен фолклор и традиции", написа роднината му във фейсбук.

Поклонението ще се състои на 23 октомври, четвъртък от 11 часа в църквата „Света Троица" в селото.

Стотици хора във фейсбук групата изказват съболезнованията си на близките му. "Напусна ни един достоен човек! Да почива в мир и светлина", пишат те.

Почина дългогодишен бивш кмет на село Труд

