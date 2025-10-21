Сезират прокуратурата за мътната вода в чешмите на търновци

Общински съветници сезират Окръжна прокуратура - Велико Търново заради калната течност, която трета седмица тече от чешмите и "водния рекет" от страна на "ВиК Йовковци". Единодушното решение за това е на Постоянната комисия Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията в Общинския съвет, съобщи във фейсбук Стилян Найденов.

"Жителите и гостите на Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Павликени и др. са подложени на "кален воден терор" и принудени да плащат прескъпа мръсна питейна вода и едновременно с това - годна за употреба и битови нужди - минерална. Искаме да стане ясна конкретната причина за калната вода във водопроводите и кой е виновен, за да понесе своята отговорност", посочват от комисията.

От нея уверяват, че своевременно ще информират обществеността за хода на разследването и резултатите.

В Общите условия на "ВиК Йовковци" няма клауза за компенсация, макар да е редно да не дължиш пари за некачествена стока - див монопол, обясняват още инициаторите на сигнала.

Община В. Търново не е акционер във "ВиК Йовковци", Горна, Павликени и т.н са, но нямат блокираща квота и даже заедно не могат да вземат решение, което е нонсенс - най-големият потребител(Община В. Търново) няма думата в управлението, описват още абсурди съветниците.

И припомнят, че Държавното горско стопанство опроверга ВиК, че имало масова сеч и от това в язовира влиза кал. Разрешителните за дърводобив в района са по малко от няколко години насам, казват от Комисията по проблемите на гражданското общество. Настояват, че са необходими оставки във водния оператор заради безпрецедентната ситуация.

Калната вода от чешмите ще е тема на питане и на предстоящото заседание на общинския съвет в Търново, за което е внесено питане от съветничка от ПП-ДБ.