Светлинно небе с 30 000 лампички ще озари Пловдив за Коледа

Сред новите празнични декорации има и комета, която наподобява падаща звезда

Светлинно небе с мини LED крушки в топло бяло ще краси Пловдив и ще създаде визуален ефект на сияйност за предстоящите коледни и новогодишни празници. То ще бъде изградено в центъра на града, дължината му ще е 70 м и ще се състои от 30 000 лампички. Това става ясно от обявената от общината обществена поръчка за доставка на нова празнична украса.

Сред новите елементи в коледната декорация на Пловдив ще има и специална светлинна линия с ефект на комета, която да наподобява падаща звезда. Тя ще работи с ниско напрежение от 24 волта и ще бъде програмирана така, че светлината й да се движи по линия надолу.

В коледната украса на Пловдив ще се появят и 5 нови 3D арки със снежинки, изработени от алуминий и украсени с топло бяла светлина от LED гирлянди. В горната част на всяка арка ще блестят по 3 снежинки - една по-голяма в центъра и по две малки отстрани. Между тях ще е и новото светлинно небе.

Общата стойност на поръчката е 250 000 лева без ДДС, а оферти се приемат до 6 ноември т.г.