Откараха в болница 15-годишния, намушкал дете в мол, прилоша му на заседанието

За втори път днес беше отложено съдебното заседание на което се решава дали 15-годишното момче, което намушка друг младеж в столичен мол, да остане в ареста, съобщиха пред журналисти от Софийския градски съд (СГС).

Екип на Спешна помощ беше извикан на място и закара 15-годишния в болница „Н. И. Пирогов", защото му прилошало. Медиците се обединиха около мнението, че са необходими изследвания на обвиняемия. След тях съдът ще реши по какъв начин да продължи с разглеждането на мярката за неотклонение, посочиха от СГС.

Съдебното заседанието беше прекъснато по-рано днес заради това, че се наложи намесата на специалист – логопед, който да подпомогне подсъдимия в участието му в съдебния процес, съобщи БТА.

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Н. И. Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче, информираха тогава от Столичната дирекция на вътрешните работи.