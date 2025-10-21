ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преформатиране само за Киселова - ГЕРБ и ИТН искат...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21552007 www.24chasa.bg

Откараха в болница 15-годишния, намушкал дете в мол, прилоша му на заседанието

14084
Линейка Снимка: Снимка: Архив

За втори път днес беше отложено съдебното заседание на което се решава дали 15-годишното момче, което намушка друг младеж в столичен мол, да остане в ареста, съобщиха пред журналисти от Софийския градски съд (СГС).

Екип на Спешна помощ беше извикан на място и закара 15-годишния в болница „Н. И. Пирогов", защото му прилошало. Медиците се обединиха около мнението, че са необходими изследвания на обвиняемия. След тях съдът ще реши по какъв начин да продължи с разглеждането на мярката за неотклонение, посочиха от СГС.

Съдебното заседанието беше прекъснато по-рано днес заради това, че се наложи намесата на специалист – логопед, който да подпомогне подсъдимия в участието му в съдебния процес, съобщи БТА.

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Н. И. Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче, информираха тогава от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса