Убитата майка от 25-годишния си син често бягала от вкъщи, мъжът й също я тормозел

Хюсеин Ахмед Снимка: Стопкадър Нова ТВ

"Кажете какво да правя, не мога да повече да живея в тази къща", с тези думи убитата жена от 25-годишния си син в село Люляково ходела при бившия кмет Хюсеин Ахмед. По думите му тя се оплаквала и от мъжа си, който също е с психически проблем.

"Повече я тормозил съпругът й, тя бягаше при родителите си в Айтос, като взимаше двете деца", разказа бившият кмет по Нова тв.

"В това село има 45 семейства, които са самотни. Има напрежение, защото ги е страх да не се случи и при тях", обясни още той. 

През лятото семейството много често се карало. По думите му и Фахри, и баща му били психично болни. Лелята била повикана в къщата, защото майката на Фахри се притеснявала да бъде сама. 

"Според мен наближава зимата и двамата е нямало къде да отидат", каза още Хюсеин Ахмед. 

Във вторник посред нощ Фахри Мустафа от руенското село Люляково застреля майка си, сестра си и леля си, а оцеля малкото му 7-годишно братче. 

7-годишното дете е в бургаската болница, състоянието му е добро. Вероятно ще отиде при баба си и дядо си по майчина линия в Айтос. 

Вече са задействани социалните, ще му бъде осигурен и психолог, който да работи дълго с него.

Днес се очаква прокуратурата да повдигне обвинение на 25-годишния Фахри. 

Хюсеин Ахмед

