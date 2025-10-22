Асоциацията на моловете: Не може да сложим метал детектори, обсъждаме умни камери

Ние не може да сложим метал детектори навсякъде, те ще се засичат само метала. Търговският център има нужда от много входове и изходи, то не е само вход за пешеходци. Това каза по Нова тв председателят на Асоциацията на търговските центрове Мая Маринова.

Обсъжданата мярка за безопасност е след последния случай на 15-годишен, който наръга и уби свой връстник в столичен мол.

По думите й от асоциацията обсъждат умни камери, които се развиват при система за работа и могат да алармират при непознати движения на хора, струпване, викове и крясъци. Сега охранителната система следи необичайното поведение на хората, например човек, ако падне.

Според Мая Маринова е важно да има и лицево разпознаване на камерите. "Крадците са гастролиращи, едни и същи са, но да получаваме нотификация от камерите на входа, охраната да се насочи към тях и да ги извежда от мола", каза тя.

По думите й сега в много търговски центрове има стаи, в които се следят камерите. "Най-важно е персоналът да е опитен и да е преминал през обучение. Но охранителите дори нямат право да поискат лична карта, функцията им е ограничена", каза още тя.