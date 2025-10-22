ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов модерен апарат в помощ на неонатолозите в ,Мам...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21552551 www.24chasa.bg

Асоциацията на моловете: Не може да сложим метал детектори, обсъждаме умни камери

932
Мая Маринова Снимка: Стопкадър Нова ТВ

Ние не може да сложим метал детектори навсякъде, те ще се засичат само метала. Търговският център има нужда от много входове и изходи, то не е само вход за пешеходци. Това каза по Нова тв председателят на Асоциацията на търговските центрове Мая Маринова.

Обсъжданата мярка за безопасност е след последния случай на 15-годишен, който наръга и уби свой връстник в столичен мол. 

По думите й от асоциацията обсъждат умни камери, които се развиват при система за работа и могат да алармират при непознати движения на хора, струпване, викове и крясъци. Сега охранителната система следи необичайното поведение на хората, например човек, ако падне. 

Според Мая Маринова е важно да има и лицево разпознаване на камерите. "Крадците са гастролиращи, едни и същи са, но да получаваме нотификация от камерите на входа, охраната да се насочи към тях и да ги извежда от мола", каза тя. 

По думите й сега в много търговски центрове има стаи, в които се следят камерите. "Най-важно е персоналът да е опитен и да е преминал през обучение. Но охранителите дори нямат право да поискат лична карта, функцията им е ограничена", каза още тя. 

Мая Маринова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса