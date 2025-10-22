Криминалист: Охраната в мола дори няма право да вземе нож от посетител

Повече правомощия на охранителите на моловете - това трябва да се въведе според криминалиста Иван Савов. В интервю по Нова тв той каза, че е най-добре Министерството на вътрешните работи и охранителните фирми да изготвят промени в закона, които да осигурят повече правомощия на охранителите.

Проблемът е, че те в момента нямат право да поискат лична карта на посетителите в търговските центрове, нито да направят обиск и да вземат нож например, както и да ги задържат, ако се налага. Охранителите могат само да се намесят, ако напрежението ескалира.

"Не са добре обучени, не са достатъчно на брой, а те са гръбнакът за опазване на реда", каза Савов. "Ако влезете в учебните центрове за обучение на охранители, всичко е перфектно, но само на хартия", допълни той.