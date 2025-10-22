Психолог за намушкания "на шега" ученик: Общата рамка на несигурност провокира игрите при децата

Ще решат ли метални рамки на входовете на училищата голяма част от проблемите със сигурността, или най-големият проблем е общата рамка, зададена от обществото? Това коментира психологът проф. Маргарита Бакрачева, след като 12-годишно дете беше намушкано от свой съученик в 94-то училище в столичния квартал "Христо Ботев". Според директорката на училището инцидентът станал "на шега и под формата на игра".

Раната на детето е лека. То вече е изписано за домашно лечение. Шокът обаче остава - и за него, и за родителите му, и за съучениците.

"Общата рамка на несигурност, в която живеем, провокира и реакцията и игрите при децата. Преди няколко дни имаше пак инциденти на пътя, трима загинали, само за миналото денонощие - тройно убийство, нападение с чук", коментира проф. Маргарита Бакрачева пред bTV.

„Децата просто копират общата рамка, така че докато няма някакви регулации, няма как да бъдат нормални нещата и няма как да очакваме да не бъдат копирани - особено при децата и при подрастващите, които директно отразяват моделите, с които ежедневно се сблъскват", обясни още тя.

Попитана дали е достатъчно като мярка поставянето на метални рамки, проф. Бакрачева отговори: „Винаги трябва отнякъде да се започне, така че това е едно добро начало, тъй като има и визуалното напомняне за сигурността. Но сигурността е нещо доста по-широко като понятие - отколкото да няма физическа агресия и прояви на физическа агресия. За да имаме сигурна среда, няма как да стане от днес за утре. Това е процес на натрупване. Налагането на мерки, общият пример, който дава цялата среда - е това, което може да осигури усещането за сигурност", завърши психологът.