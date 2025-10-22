ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ликвидирани са 54 пожара в страната за последното денонощие

Пожар Снимка: pixabay

Ликвидирани са 54 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарните екипи са реагирали на 96 сигнала за произшествия.

При пожарите за изминалите 24 часа има двама пострадали граждани. С материални щети са възникнали 22 пожара, от които осем са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 32 пожара.

Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от тях седем са били при катастрофи.

Лъжливите повиквания за изминалото денонощие са четири.

Пожар Снимка: pixabay

