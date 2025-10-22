Бойко Найденов: Да не говорим за нападението с чук като за посегателство срещу държавата

Да не говорим за посегателство срещу държавата заради нападението с чук срещу бившия заместник градски прокурор на София Иво Илиев. Това призова бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов.

Магистратът е нападнат в гаража си в "Малинова долина" - подземен паркинг с ограничен достъп и водеонаблюдение. Илиев е в болница – в тежко, но стабилно състояние.

Правосъдният министър допълни и че до скоро Илиев е бил под охрана заради получени заплахи, но поискал да я свалят. Под охрана е и друг магистрат, поискал сам защита.

Нападението най-вероятно е свързано с работата му, коментира и настоящия заместник градски прокурор на София – Ангел Кънев.

"На първо място да пожелаем да оздравее Иво Илиев и на второ място – аз бих призовал да не отиваме в някакви крайности – да не говорим за посегателство срещу държавата. Ние дори не знаем дали той е нападнат в качеството на прокурор, може да има милион версии", заяви Бойко Найденов пред bTV.

По думите на бившия зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев най-далече във версиите за престъплението е отишла Асоциацията на прокурорите, която го свърза с общото говорене срещу прокуратурата в България.

„Вероятно е свързано с работата на прокурора или с някаква лична. Може и да има някакви лични причини – взел огромна сума пари назаем, не ги е върнал или някакви такива други лични драми. Но при всички положения е нещо сериозно. По-вероятно е, имайки предвид какво работи, да е свързано с работата", коментира Филип Гунев.

Според адвокат Людмил Рангелов се прибързва с твърдението, че това е нападение срещу магистрат.

„Ако си припомни в случая с Виктория Маринова в 2018 г., когато реагираха европейски институции, Международният съюз на журналистите, българските журналисти и кой ли не, като на нападение срещу журналист. В последствие се оказа, че това изобщо не е така. Темата е удобна за спекулации, включително и медийни спекулации, там е журналист, да, журналистите са под специална закрила, тук е магистрат, също под специална закрила, но дали е нападнат в качеството му на магистрат или има някаква друга лична причина между нападателя или някой поръчител за това, е рано да се каже", заяви адвокат Рангелов.