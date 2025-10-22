ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борисов и Пеевски се разбраха, ДПС отказа места за министри

Среща на парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС-Ново начало, водена от лидерите на партиите Бойко Борисов и Делян Пеевски се е провела тази сутрин, съобщиха от ГЕРБ на страницата си във фейсбук. Същата позиция бе разпратена и от ДПС.

Борисов и Пеевски са се разбрали за пълен мандат на управление, което означава сегашното правителство да не бъде сменяно до 2028 година.

ДПС-Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа, се казва още в съобщението. Като партията на Делян Пеевски отказва места в правителството и като шефове на парламентарни комисии.

"Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България", пише още в позицията на ДПС-Ново начало, разпространена във фейсбук.

