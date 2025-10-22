Политолози: Борисов е в трудна ситуация, в която той сам се е вкарал

Напрежението е много голямо и Борисов е в трудна ситуация, в която той сам се е вкарал. Това каза политическият анализатор Слави Василев по Нова тв.

"Борисов избра "да носи отговорността" в държавата, за да се случат тези неща, които е замислил. Но те не се получават. Не само от финансова гледна точка, но и не се получава и тази конструкция, която той е замислил, в която Пеевски не участва, но подкрепя", допълни Василев.

По думите му големият проблем на Борисов е, че партията му започва да потъва.

"Клиентелизмът е основна съставна част на българската политика - хората по структурите на местната власт, които участват в преразпределението на ресурса и крепят една партия. И тези структури дълги години са били с Борисов, защото там са били парите. Сега изведнъж наблюдаваме един завой към Пеевски, който изглежда да има повече енергия, повече апетити. Това е голямото напрежение", коментира политическият анализатор.

Политологът Стойчо Стойчев смята, че всяко едно публично изказване на хора като Борисов има различен адресат. "За мен основният адресат на тези изказвания от миналата седмица бяха симпатизантите на ГЕРБ. Той от такъв формат тръгна. Каза го на партийно събрание, не пресконференция, която е насочена към общата публика".

"Ясно е, че в едно управление управляващите партии обикновено губят, защото търпят негативи като участват. А в едно коалиционно управление различните участници търпят различен вид негативи. Обикновено се смята, че малките партии търпят по-големи, но в сегашната коалиция е точно обратното", обясни той

Според Стойчев най-големият губещ от това управление е ГЕРБ, защото другите две по-малки партии, ИТН и БСП, компенсират загубата на популярност с участие в самото управление. "Така ще изградят повече клиентелни мрежи".

"Когато човек може и иска да направи нещо, той отива и го прави. Не говори за това как то трябва да се направи. Този монолог от миналата седмица трябва да се разглежда многоаспектно. Той е казан на партийно събрание и изразява гняв по отношение на нещо, което се случва вътре в партията", коментира Стойчев.

Според него е ясно, че в това правителство имаме партийни лидери, които са министри. Те не могат да бъдат премахнати от една от партиите, защото ще се разпадне цялата коалиция.

"Всеки един човек, независимо дали е член на ГЕРБ или не, си казва, че краят на Борисов е близо. Причината е това излъчване за слабост именно с това, че той дава заявка за голямо преформатиране, а в крайна сметка нищо не се случва", обясни Василев.