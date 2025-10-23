Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027

С предмет „Провеждане на фото изложби; подготовка и провеждане на мултикултурни събития; участие във филмов фестивал с филми на тема миграция; изготвяне на видео клипове; излъчване на видео клипове по национална телевизия“ по проект BG65AMPR001-2.001–0016 „Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграция“, договор №812108–60/10.09.2024г., финансиран от Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове / The SingleInformation Portal of the European Structural and Investment Funds https://eufunds.bg/bg

Офертите на заинтересованите лица се подават до 2359 ч на 12.11.2025 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/



Разглеждането на офертите ще се извърши от 1000 ч. на 14.11.2025 г. в офиса на Международна организация по миграция.