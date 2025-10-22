ГЕРБ се върна и парламентът събра кворум

Депутатите на ГЕРБ се върнаха на работа и днес парламентът най-сетне събра кворум за първи път от седмица насам. Регистрираха се 167 депутати без групите на "Възраждане" и МЕЧ, липсват и половината от ПП-ДБ.

Миналата седмица след гнева на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във вторник парламентът така и не се събра. Борисов изпрати хората си да проверят структурите на партията в страната и ги нямаше в парламента. "Възраждане" вече два месеца не участват редовно в заседанията. А покрай тях и други партии решиха да не се отбелязват на работа. Във "Величие" дори избухна скандал между лидер и регистрирали се депутати.

За седмичната програма е включено първо гласуване на законопроект за ВиК, определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022 г., 2023 г. и 2024 година, ратифициране на Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на ЕБВР у нас, както и ратифициране на Споразумението между Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" и Речна администрация за Долен Дунав – Галац, Румъния, за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав – FAST Danube 2" и т.н.

Денят обаче започна с множество предложения за промени на дневния ред.