Румен Радев: Признателен съм за отмяната на визите за българи от РЮА

Държавният глава Румен Радев изпрати писмо до президента Сирил Рамафоса, с което изрази признателността си за решението на Република Южна Африка (РЮА) да отмени визите за краткосрочно пребиваване за български граждани. Това съобщиха от прессекретариата на президента.

Българският президент подчертава, че това е стратегическо решение, което ще насърчи контактите между гражданите и разширяването на бизнес партньорствата между двете държави.

Румен Радев отбелязва значението на разговорите на най-високо равнище, проведени при официалното му посещение в РЮА през май 2023 г., насочени към по-нататъшното развитие и задълбочаване на двустранните връзки и сътрудничество в редица области.

„Особено щастлив съм, че сега Вие предприемате важна стъпка в тази посока", отбелязва президентът Радев. Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България, по време на което да бъдат очертани пътищата за постигане на пълноценно и дългосрочно сътрудничество и издигането на двустранните отношения на още по-високо ниво.