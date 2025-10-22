Цял месец преглеждат безплатно простатата на мъже над 45 години в Пловдив

Необходимо е предварително записване по телефон и резултат от изследване на простатно-специфичния антиген

Във връзка с отбелязването на "Месеца на мъжкото здраве" и като част от кампанията "Здраве за всички", УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив организира безплатни профилактични прегледи на простата за мъже над 45 години. Инициативата продължава през целия месец ноември и има за цел да насърчи превенцията, редовните медицински консултации и ранното откриване на урологични заболявания, съобщиха от болницата.

"Месецът на мъжкото здраве", известен и като Movember, е глобално движение за повишаване на информираността относно рака на простатата, тестисите и психичното здраве при мъжете. За УМБАЛ "Свети Георги" това е част от дългосрочната стратегия за профилактика и грижа за населението чрез инициативата "Здраве за всички".

По време на профилактичния преглед се извършва обща оценка на здравословното състояние, ехографско изследване и консултация със специалист. Често се откриват и други проблеми, които изискват своевременна медицинска намеса.

Прегледите ще се извършват всеки делничен ден в Клиниката по урология. Необходимо е предварително записване на телефон 032 60 27 82 и предоставяне на резултат от изследване на простатно-специфичния антиген.



