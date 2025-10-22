ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Величие" също няма да подкрепят ротация на предсе...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21552998 www.24chasa.bg

Бебета патагонски мари се родиха в зоопарка в Стара Загора

2048
Снимка: Зоопарк Стара Загора

Бебета от вида патагонски мари се родиха в зоопарка в Стара Загора, съобщиха на официалната фейсбук страница на зоопарка. Малките са на няколко дни, но вече се чувстват чудесно в присъствието на своите грижовни родители, които неотлъчно бдят над тях.

„Радост и вълнение ни изпълват при всяка поява на нов живот в зооградината", посочва д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

През пролетта тризначки еноти и лама се родиха в зоопарка в Стара Загора. През миналия месец лъвиците София и Елза и лъвът Лео се присъединиха към обитателите на старозагорския зоопарк, а интерес сред посетителите предизвикаха и настанените през лятото двойка мъжки и женски сервали, двойка каракали и две мъжки азиатски диви кучета.

Снимка: Зоопарк Стара Загора

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание