Бебета патагонски мари се родиха в зоопарка в Стара Загора

Бебета от вида патагонски мари се родиха в зоопарка в Стара Загора, съобщиха на официалната фейсбук страница на зоопарка. Малките са на няколко дни, но вече се чувстват чудесно в присъствието на своите грижовни родители, които неотлъчно бдят над тях.

„Радост и вълнение ни изпълват при всяка поява на нов живот в зооградината", посочва д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

През пролетта тризначки еноти и лама се родиха в зоопарка в Стара Загора. През миналия месец лъвиците София и Елза и лъвът Лео се присъединиха към обитателите на старозагорския зоопарк, а интерес сред посетителите предизвикаха и настанените през лятото двойка мъжки и женски сервали, двойка каракали и две мъжки азиатски диви кучета.